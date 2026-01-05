Local de trabalho: a colaboração na era híbrida

O desafio para as organizações modernas não reside na escolha entre um modelo presencial ou remoto, mas na construção de uma cultura de trabalho que seja humana, flexível e colaborativa.

A natureza do trabalho atravessa uma profunda e acelerada transformação. O conceito de “local de trabalho” evoluiu de um espaço físico para um ecossistema dinâmico, que deve ser capaz de promover a colaboração, a criatividade e, fundamentalmente, o bem-estar dos colaboradores. O desafio para as organizações modernas não reside na escolha entre um modelo presencial ou remoto, mas na construção de uma cultura de trabalho que seja humana, flexível e colaborativa.

Acredito que a sustentabilidade, neste contexto, deve ser entendida na sua forma mais ampla. Por exemplo, além do benefício ambiental evidente que um modelo híbrido pode proporcionar através da redução das deslocações, a dimensão na qual necessitamos focar-nos é a da sustentabilidade humana.

O objetivo é fomentar uma cultura de transparência e colaboração, que cuida ativamente das equipas, facultando-lhes as ferramentas e a autonomia para gerirem o seu tempo, a sua energia e encontrarem um equilíbrio saudável entre as esferas profissional e pessoal. Este foco na eficiência e agilidade organizacional, mas também no bem-estar, é um investimento direto na resiliência e na continuidade do próprio negócio.

A flexibilidade e a eficiência são, também, um catalisador para a inovação. O modelo de trabalho híbrido, quando bem estruturado e com as responsabilidades e expectativas claramente definidas, potencia o que de melhor existe no trabalho individual e no coletivo: a concentração do trabalho focado e a energia criativa que surge da interação presencial.

É uma visão que, na Zurich, se traduz, por exemplo, na possibilidade de os nossos colaboradores poderem trabalhar a partir dos diversos espaços que temos pelo país. Naturalmente, a flexibilidade não pode significar isolamento. Na Zurich, entendemos que a colaboração permanece como o elemento que une as equipas e que as alinha com um propósito comum.

Neste ecossistema de trabalho, os momentos de colaboração tornam-se mais deliberados e valiosos. As reuniões devem ter um objetivo claro e respeitar o tempo de todos, enquanto a comunicação deve ser pautada pela transparência e pela responsabilidade coletiva. O reconhecimento da Zurich Portugal como Top Employer, pelo segundo ano consecutivo, valida a importância desta aposta numa cultura que valoriza as suas pessoas e promove um ambiente de trabalho exemplar.

Em suma, o futuro do trabalho é definido menos por regras e mais por linhas de orientação e, por conseguinte, mais pela cultura e pelos valores que o sustentam. Acreditamos que o caminho passa por construir um ambiente que coloca as pessoas no centro da estratégia, que equilibra a responsabilidade e transparência, com a flexibilidade e colaboração e que encara a eficiência e o bem-estar como pré-requisitos para a excelência. É este o nosso compromisso: continuar a viver um ecossistema de trabalho onde cada pessoa sabe exatamente o que é esperado de si, se sente valorizada, motivada e parte integrante do sucesso coletivo.