Representam uma reestruturação que não quer magoar muito. No fundo, um macronismo de brandos costumes: um macronismo lusitano.

Em junho de 2012, depois de cinco anos de Sarkozy à frente dos destinos do Eliseu, os franceses tinham justamente optado por não renovar esse mandato, elegendo François Hollande. As legislativas foram um espelho disso. Na primeira volta, o bloco de centro-esquerda, liderado pelos socialistas franceses, albergou 39% dos eleitores. O bloco do centro-direita reuniu em si 35% dos votos. Marine Le Pen, há ano e meio líder do partido criado por seu pai, conseguia quase 14% dos votos, ainda no meio da crise que conhecemos, por excelência, como das dívidas soberanas. Mélenchon teve 7%.

Passaram-se quase quinze anos, três mandatos presidenciais e os nomes repetem-se. Assim tem sido. No próximo ano, são os dois grandes candidatos a disputar numa segunda volta presidencial. Nestes quinze anos passaram das franjas do sistema político ao seu cérebro e coração.

Há muito que aqui defendo que o nosso regime é um sistema francês com atraso. Tudo o que lá se passa repete-se uns anos depois por cá. Com as nossas diferenças, que são evidentes, há um efeito de espelho muito interessante: não fosse a influência francesa sobre as nossas elites aquando da redação deste sistema semipresidencial, que se distingue sobretudo pelo seu pendor parlamentar

Quando, em 2017, apareceu um jovem ministro reformista, ao centro, com um novo projeto de poder que prometia ser diferente, houve esperança. Porém, se a política e a democracia têm horror ao vazio, têm também uma obsessão por alternativas. Quando Macron canibalizou o gaullismo e os socialistas franceses, fê-lo como única hipótese para chegar ao poder. No fim dos seus mandatos, as únicas alternativas seriam as franjas: Le Pen e Mélenchon. Até pode ser que não seja para já e Philippe ainda vá a tempo, mas nesta altura, estamos apenas a tapar o sol com a peneira.

Oque mais me intrigou, quando vi os resultados franceses de 2012, foram as semelhanças com as legislativas portuguesas de 2022. No fim do dia, aqui, as coisas correm de uma forma diferente, mas, quase cinco anos depois, o reflexo político cá é exatamente o mesmo: convocar o centro moderado para salvar a nação. Spoiler alert: não vai, como não o fez em tantas oportunidades perdidas.

Se um bloco central seria suicida, um novo partido que o simule tem um charme diferente. Um partido centrista que emane da crença de que a moderação é um valor político por si mesmo. Ou seja, uma espécie de populismo antipopulista, um maniqueísmo de sinal contrário. Ora bem, se os extremos são maus, colocar-nos-emos no extremo centro e seremos o bem: um pouco de tudo, sem grandes compromissos ou políticas com custos de mudança. Na prática, o que temos tido com uma nova cor: o cinzentão. O gelado de baunilha.

Pouco se conhece desta ideia, é verdade. Posso estar a ser injusto. Para já, apenas que há meia dúzia de políticos, dos de sempre, interessados no movimento. São o equivalente político àqueles que prometem que desta vez vai ser tudo diferente: até estão mais maduros. Representam uma reestruturação que não quer magoar muito. No fundo, um macronismo de brandos costumes: um macronismo lusitano. O pior é se importamos um macronismo que, mais do que reformista, é centrão e ainda acabamos com as consequências do original: uma sociedade dividida entregue aos braços de Ventura ou de quem o suceder.