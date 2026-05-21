Mais alunos, menos qualidade na educação?

O foco não deve estar em ser maior, mas em continuar a ser uma escola onde cada aluno conta, onde as relações importam e onde o sentido de comunidade se mantém.

Nos últimos anos, o ensino internacional em Portugal tem crescido de forma acelerada. Existem hoje cerca de 50 escolas internacionais no país, sendo que uma parte significativa abriu na última década, acompanhando o aumento da procura tanto por famílias estrangeiras como portuguesas.

Este crescimento é, em muitos aspetos, positivo. Reflete uma maior diversidade de oferta educativa e uma mudança nas expectativas das famílias. Mas levanta também uma questão menos discutida: como crescer sem comprometer a qualidade da experiência educativa? Como garantir que, ao crescer, não se perde aquilo que realmente faz uma escola ser uma boa escola?

Na minha experiência, a qualidade de uma escola não está nos números. Está sim, nas pessoas. E, sobretudo, nas relações que se constroem dentro da escola.

Quando uma escola cresce demasiado rápido, há um risco real de essas relações se diluírem. As turmas aumentam, o tempo individual diminui e, muitas vezes sem que se dê conta, a experiência torna-se mais impessoal.

A questão não é se as escolas devem crescer. Nem todas têm de o fazer, nem em todos os momentos. O crescimento só faz sentido quando é uma escolha consciente, responsável, alinhada com a capacidade real para o sustentar sem comprometer a sua essência. A verdadeira questão é: se uma escola decide crescer, está preparada para o fazer bem?

Para mim, há princípios que não são, ou não deveriam ser, negociáveis. Uma escola não se mede apenas pela sua dimensão ou pelos seus resultados académicos. Mede-se, sobretudo, pela forma como acompanha cada aluno e pela capacidade de criar um verdadeiro sentido de pertença. Sentir que se faz parte de uma comunidade, que se é conhecido e valorizado, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer aluno. Turmas pequenas e rácios equilibrados entre alunos e professores são condições essenciais para garantir esse acompanhamento próximo. Ao mesmo tempo, o bem-estar emocional deixou de ser um tema secundário. Está diretamente ligado à capacidade de aprender, de desenvolver autonomia e de construir confiança.

Num contexto global cada vez mais instável, a escola tem também a responsabilidade de garantir um ambiente seguro e estável. Um espaço onde os alunos possam aprender sem a pressão ou o ruído das tensões políticas e sociais que marcam o mundo exterior. Para muitas famílias, esta é hoje uma prioridade: escolher um ambiente educativo onde os seus filhos possam crescer protegidos, focados no seu desenvolvimento, e onde conflitos e divisões ficam à porta. Acredito também que talvez esteja na altura de ajustar a forma como avaliamos o sucesso na educação. Resultados continuam a ser importantes, mas não suficientes. Uma boa escola é aquela que forma alunos preparados não apenas de forma académica, mas também pessoalmente. E isso exige mais do que currículo. Exige contexto, exige dedicação e envolvência.

Outro fator frequentemente subestimado é o impacto do espaço na aprendizagem. Ambientes com acesso a áreas verdes, luz natural e espaços ao ar livre não são apenas mais agradáveis, como têm impacto real na concentração, no bem-estar e na forma como os alunos se relacionam com o conhecimento.

Num tempo em que a aprendizagem é cada vez mais digital, garantir este equilíbrio torna-se ainda mais relevante. A natureza, a experimentação e o contacto com o mundo real devem ser parte integrante de uma educação completa.

Dito isto, o futuro do ensino internacional em Portugal continuará muito provavelmente, a ser marcado pelo crescimento. Mas esse crescimento deve ser pensado com intenção e responsabilidade. Não se trata de acompanhar o ritmo de mercado, mas de saber quando e como faz sentido evoluir.

Ao longo do meu percurso profissional, fui consolidando uma convicção: crescer só faz sentido quando é feito com responsabilidade e sem comprometer aquilo que define cada projeto. O foco não deve estar em ser maior, mas em continuar a ser uma escola onde cada aluno conta, onde as relações importam e onde o sentido de comunidade se mantém. Na educação, crescer não é apenas chegar a mais alunos. É garantir que cada um continua a contar e a ter a sua importância e espaço. Caso contrário, estas apenas a crescer em tamanho, não em qualidade.