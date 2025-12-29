Opinião

Mais do que uma nova imagem, uma nova história

  • Blanca Vizoso
  • 10:22

Uma imagem renovada, mais do que um ponto de viragem estratégico, abre as portas para um leque de oportunidades: um novo rumo, uma nova proposta de valor, um novo conceito e um novo público.

Num mundo saturado de estímulos visuais, a identidade visual e a narrativa de uma marca são a chave para conquistar a atenção e o coração do público. E quando falamos de locais marcantes — como centros comerciais, centros culturais ou festivais –, essa influência é ainda mais poderosa. Por isso, qualquer alteração, por mais subtil que seja, na sua imagem ou no seu nome, pode ter um impacto significativo na forma como o vemos.

Compreendendo esse efeito, é fundamental analisar o que realmente significa um rebranding. Uma imagem renovada, mais do que um ponto de viragem estratégico, abre as portas para um leque de oportunidades: um novo rumo, uma nova proposta de valor, um novo conceito e um convite irresistível a um novo público.

E ao atrair um público diferente, a experiência é também diferenciadora, especialmente num centro comercial. Se for bem-sucedido, pode atrair novas lojas e marcas, melhorando a oferta e a experiência de compra para os clientes. Imaginemos um centro comercial que se reposiciona como um destino de compras com um conceito único, uma experiência centrada no cliente, atraindo marcas de renome internacional e oferecendo serviços exclusivos. Isso pode transformar a impressão que temos do espaço, tornando-o mais atraente para um público mais exigente.

Além disso, um rebranding pode revitalizar a programação de eventos e atividades do centro comercial, tornando-o um ponto de encontro e entretenimento para a comunidade. Um novo nome, acompanhado de uma nova identidade visual e uma programação diversificada, pode atrair um público mais amplo e fortalecer a ligação do centro comercial com a comunidade local.

No entanto, para que esses resultados sejam alcançados, é crucial evitar a ilusão de que é uma solução mágica. Se a alteração não for acompanhada de melhorias tangíveis na experiência do cliente, na qualidade das lojas e na infraestrutura do edifício, o efeito pode ser desastroso. Os consumidores sentir-se-ão traídos e a reputação do centro comercial desmoronar-se-á.

Superada essa barreira, um rebranding bem orquestrado pode também tornar-se um farol para novos investidores. Uma estratégia de marketing eficaz demonstra uma gestão atenta às tendências e disposta a investir no futuro, injetando confiança e abrindo portas para a captação de recursos essenciais para melhorias e expansões ambiciosas.

Mais do que uma simples mudança de nome ou imagem, o rebranding estratégico tem o poder de transformar o conceito de um edifício, elevando-o a um novo patamar de sucesso. É, assim, uma oportunidade de criar uma narrativa que inspire e ligue as pessoas, transformando espaços em lugares memoráveis e significativos.

  • Blanca Vizoso
  • Diretora de marketing do Grupo Eurofund

