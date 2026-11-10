Mais-valias de ações e outros valores mobiliários: investir a longo prazo também compensa fiscalmente

Investir em ações e noutros instrumentos financeiros pode constituir uma forma de diversificar a poupança, procurar melhores rendibilidades e contrariar os efeitos da desvalorização monetária.

Investir em ações e noutros instrumentos financeiros pode constituir uma forma de diversificar a poupança, procurar melhores rendibilidades e contrariar os efeitos da desvalorização monetária. Num contexto em que a literacia financeira assume uma importância crescente, importa conhecer não apenas os riscos e as oportunidades associados aos investimentos, mas também as respetivas implicações fiscais. E, neste domínio, o tempo durante o qual os ativos são detidos pode fazer uma diferença significativa no imposto a pagar.

As mais-valias mobiliárias correspondem, em termos gerais, ao ganho obtido com a alienação de ações e de outros valores mobiliários, como obrigações, unidades de participação em fundos de investimento ou ETF. Para efeitos de IRS, estes ganhos enquadram-se, regra geral, na categoria G e correspondem à diferença entre o valor de realização, ou seja, o valor de venda, e o valor de aquisição atualizado, deduzido dos encargos suportados com as operações de compra e venda.

Este apuramento exige algum cuidado, é importante manter um registo das operações realizadas e guardar os documentos comprovativos. As comissões de compra e de venda, por exemplo, constituem encargos que podem ser considerados no cálculo da mais-valia, reduzindo o rendimento sujeito a tributação. Também é importante atender às datas de aquisição dos títulos, uma vez que, quando existem várias compras do mesmo ativo, se considera, em regra, que são alienados primeiro os títulos adquiridos há mais tempo.

Uma das alterações relevantes introduzidas pela Lei n.º 31/2024, de 28 de junho, foi a criação de um regime de exclusão parcial de tributação das mais-valias mobiliárias, em função do período de detenção dos ativos.

Nos termos do n.º 5 do artigo 43.º do Código do IRS, quando estejam em causa valores mobiliários admitidos à negociação ou partes de organismos de investimento coletivo abertos, o saldo positivo das mais e menos-valias beneficia de uma redução da matéria coletável, progressiva em função do tempo de investimento.

Assim, são excluídos de tributação:

10% do rendimento, quando os ativos sejam detidos por um período superior a dois anos e inferior a cinco anos;

20% do rendimento, quando a detenção seja igual ou superior a cinco anos e inferior a oito anos;

30% do rendimento, quando os ativos sejam detidos durante oito anos ou mais.

Na prática, considerando a taxa autónoma de 28% aplicável, estas exclusões traduzem-se numa taxa efetiva de tributação de 25,2%, 22,4% e 19,6%, respetivamente.

A medida pretende valorizar o investimento de médio e longo prazo, afastando comportamentos de natureza mais especulativa e incentivando uma maior estabilidade no mercado de capitais. Ou seja, não basta obter uma mais-valia: o tempo durante o qual o investidor mantém o ativo na sua carteira também pode ser determinante para o resultado fiscal da operação.

O legislador estabeleceu igualmente uma regra que pode penalizar fiscalmente os investimentos de muito curto prazo, sobretudo quando realizados por contribuintes com rendimentos elevados.

Com efeito, nos termos do n.º 14 do artigo 72.º do Código do IRS, o saldo positivo entre mais e menos-valias mobiliárias é obrigatoriamente englobado quando resulte de ativos detidos por um período inferior a 365 dias e o rendimento coletável do sujeito passivo, incluindo esse saldo, seja igual ou superior ao valor correspondente ao último escalão do IRS.

Nestes casos, deixa de ser possível beneficiar da tributação autónoma à taxa de 28%, passando o saldo a ser tributado de acordo com as taxas gerais e progressivas do IRS, cuja taxa máxima é de 48%, sem prejuízo da eventual aplicação da taxa adicional de solidariedade.

Esta regra procura desincentivar operações de natureza especulativa, fazendo depender o tratamento fiscal não apenas do período de detenção dos títulos, mas também do nível de rendimento do investidor.

As mais-valias obtidas com a venda de ações e outros valores mobiliários devem ser declaradas na Modelo 3 do IRS, independentemente de os títulos serem nacionais ou estrangeiros. Em regra, as operações relativas a ativos de fonte portuguesa são inscritas no Anexo G, enquanto as de fonte estrangeira são declaradas no Anexo J.

O contribuinte pode, em determinadas circunstâncias, optar pelo englobamento, em alternativa à tributação autónoma (taxa 28%). Esta opção implica que os ganhos sejam adicionados aos restantes rendimentos e tributados às taxas progressivas de IRS. Pode revelar-se vantajosa quando a taxa marginal aplicável seja inferior a 28% ou quando existam menos-valias suscetíveis de reporte para os cinco anos seguintes, desde que se verifiquem os requisitos legais. A decisão deve, por isso, ser precedida de uma simulação, considerando a totalidade dos rendimentos e das operações realizadas.

Investir implica tomar decisões financeiras, mas também compreender as consequências fiscais dessas decisões. Conhecer os prazos de detenção, conservar a documentação das operações e avaliar antecipadamente as diferentes opções de tributação são cuidados essenciais para evitar surpresas e otimizar a rendibilidade líquida dos investimentos. Neste contexto, o contabilista certificado assume um papel particularmente relevante, apoiando os contribuintes no correto apuramento das mais e menos-valias, no cumprimento das obrigações declarativas e na escolha do enquadramento fiscal mais adequado a cada situação.