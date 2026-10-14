Mecanismos de Garantia: O sinal discreto do OE2027

Patrícia Azevedo Lopes aprofundou o orçamento do Estado e ficou agradada com a consagração de mecanismos de garantia à internacionalização das empresas portuguesas.

As propostas de Orçamento do Estado costumam ser analisadas sobretudo pela sua dimensão fiscal e financeira. Porém, algumas das escolhas mais relevantes do legislador encontram-se em medidas que, apesar de menos visíveis, permitem identificar tendências importantes da política económica e jurídica. É o caso do aumento para quatro mil milhões de euros do limite das garantias públicas destinadas a operações de seguros, crédito à exportação, caução, investimento português no estrangeiro e outros instrumentos de internacionalização. O reforço representa um aumento de cerca de 54% face ao montante anteriormente previsto e constitui uma das mais significativas intervenções públicas no domínio da cobertura do risco associado à atividade económica internacional.

A medida merece atenção não apenas pela sua expressão financeira, mas também pelo que revela sobre a crescente relevância que os mecanismos de garantia assumem na organização das relações económicas e na gestão jurídica do risco. Quando se fala em crescimento económico, o debate tende a concentrar-se no financiamento, no investimento ou na carga fiscal.

Todavia, do ponto de vista jurídico, existe uma realidade frequentemente menos discutida: a necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas e de garantir estabilidade e previsibilidade às relações contratuais.

É precisamente para responder a essa necessidade que surgem os diversos instrumentos de garantia. As garantias desempenham uma função essencial na vida económica. Permitem reduzir a incerteza inerente às relações contratuais, distribuir o risco entre os intervenientes e criar condições de confiança que favorecem a celebração e execução dos negócios. Sob esta perspetiva, as garantias não constituem um mero elemento acessório dos contratos. Em muitas situações, representam um pressuposto indispensável da própria operação económica.

A internacionalização das empresas tem vindo a colocar novos desafios ao direito e aos mecanismos tradicionais de proteção contratual. A celebração de contratos em diferentes jurisdições, a execução de projetos de longa duração, a participação em procedimentos concorrenciais ou a realização de investimentos em mercados externos envolvem níveis de risco que nem sempre podem ser adequadamente geridos através dos instrumentos clássicos de responsabilidade contratual.

Por essa razão, as economias modernas têm assistido a uma crescente valorização dos mecanismos jurídicos destinados à cobertura e mitigação do risco. Neste contexto, assume particular significado o facto de o legislador ter optado por reunir, no mesmo instrumento de intervenção pública, operações de seguros, crédito à exportação, caução e investimento internacional. Embora juridicamente distintos, estes mecanismos desempenham uma função comum: reforçar a confiança dos operadores económicos e contribuir para a segurança das relações jurídicas subjacentes à atividade empresarial.

A inclusão expressa das operações de caução neste reforço das garantias públicas merece igualmente reflexão. Não por representar uma alteração do respetivo regime jurídico, mas porque constitui um reconhecimento da importância que os mecanismos de garantia assumem na viabilidade e execução das operações económicas.

Tradicionalmente, a caução foi encarada como um instrumento associado a setores ou operações específicas. Contudo, a sua referência expressa num dos principais instrumentos de apoio à internacionalização sugere que o legislador reconhece uma realidade mais ampla: a capacidade de prestar garantias adequadas tornou-se um elemento relevante para a execução de contratos, para a proteção dos interesses das partes e para a redução do risco de incumprimento. Esta constatação é particularmente interessante numa época em que as discussões sobre crescimento económico continuam frequentemente centradas no acesso ao crédito e ao financiamento.

O OE2027 parece transmitir uma mensagem complementar: tão importante como financiar a atividade económica é assegurar a existência de mecanismos jurídicos capazes de criar confiança na execução das obrigações assumidas.

A função primordial das garantias consiste precisamente em permitir que operações que, à partida, poderiam ser consideradas excessivamente arriscadas possam ser realizadas em condições aceitáveis para todas as partes envolvidas. Nessa medida, o reforço agora anunciado pode ser lido como um sinal de que a política económica atribui uma importância crescente não apenas ao financiamento das empresas, mas também às estruturas jurídicas que permitem gerir o risco e reforçar a segurança das relações contratuais.

Num contexto de crescente internacionalização, exigência contratual e incerteza geopolítica, a confiança tornou-se um ativo económico com valor próprio. E essa confiança continua a assentar, em larga medida, no direito, nos contratos e nos mecanismos de garantia que asseguram a sua efetividade.

É talvez essa a principal leitura que pode ser feita desta medida do OE2027. Não apenas um aumento de meios financeiros disponíveis, mas o reconhecimento de que os instrumentos jurídicos de garantia constituem hoje uma parte essencial da infraestrutura que sustenta o investimento, o comércio e a internacionalização da economia portuguesa.