Menos apetite, mais exigência

Os medicamentos GLP-1 estão a introduzir uma nova disciplina no consumo. Uma disciplina que penaliza a irrelevância e recompensa a utilidade, a qualidade e a intencionalidade.

A emergência dos medicamentos baseados em GLP-1 não é apenas um fenómeno médico ou farmacêutico. É, cada vez mais, um fenómeno económico com implicações profundas para o setor do grande consumo.

Durante décadas, o universo FMCG estruturou-se em torno de um pressuposto simples: crescer através do aumento das ocasiões de consumo. Ora, aquilo que estes novos tratamentos introduzem é, precisamente, uma rutura com esse modelo.

Não estamos perante uma alteração marginal de hábitos, mas perante uma redução estrutural da frequência de consumo — estimada em cerca de menos 20% de momentos alimentares — com impacto directo em categorias inteiras, sobretudo aquelas mais dependentes do impulso e da indulgência.

Este ponto é particularmente relevante porque confirma uma tendência que há muito se vinha desenhando: o setor precisa de recuperar volume, mas já não pode crescer apenas em volume.

Os dados são claros. Famílias com utilizadores de medicamentos GLP-1 reduzem a despesa alimentar, nomeadamente em snacks, doces e bebidas açucaradas e alcoólicas, ao mesmo tempo que reorientam o cabaz para opções mais nutritivas e funcionais. Isto significa que o impacto não é apenas quantitativo, mas também qualitativo.

O consumidor não está simplesmente a comprar menos. Está a comprar de forma diferente. Mais intencional, mais informada e mais orientada para objetivos de saúde e bem-estar.

Neste contexto, a ideia de “menos ocasiões, maiores expectativas” ganha particular relevância. A redução da frequência não elimina o consumo. Pelo contrário, torna cada decisão mais exigente. Cada momento passa a concentrar mais valor, mais critérios e maior escrutínio.

Para as marcas, isto representa uma mudança de paradigma. Já não basta estar presente. É necessário justificar a escolha em cada interação. E isso exige uma redefinição profunda da proposta de valor, desde o posicionamento até à própria composição do produto.

É aqui que a inovação assume um papel incontornável, mas também mais exigente. Durante anos, grande parte da inovação no grande consumo foi incremental, centrada na extensão de gama ou na captura de novas ocasiões. O que os medicamentos GLP-1 introduzem é uma pressão para inovar na relevância, e não apenas na novidade.

Cresce a procura por produtos com maior densidade nutricional, mais ricos em proteína, com benefícios funcionais claros, e capazes de responder a uma lógica de consumo mais controlada. Ao mesmo tempo, abre-se espaço para novos territórios híbridos entre alimentação e bem-estar, onde a fronteira entre produto alimentar e solução funcional se torna cada vez mais difusa.

Mas talvez a transformação mais interessante (e potencialmente mais disruptiva) esteja nos formatos de consumo.

Se o modelo tradicional assentava em grandes volumes e múltiplas ocasiões, o novo contexto favorece porções menores, consumo mais espaçado e maior valorização de cada experiência.

Isto tem implicações diretas para categorias como snacks, bebidas ou refeições rápidas, que deixam de competir apenas em conveniência e passam a competir em densidade de valor. Ao mesmo tempo, surgem oportunidades em segmentos como bebidas funcionais, produtos proteicos, soluções de hidratação ou produtos concebidos para “micro-momentos” de consumo mais consciente.

Naturalmente, esta transformação não é homogénea nem imediata. Existe ainda uma forte segmentação entre utilizadores e não utilizadores, entre fases iniciais e estáveis de consumo dos medicamentos, e entre diferentes motivações de uso.

Mas a direção é inequívoca.

Mesmo quando alguns consumidores abandonam o tratamento, muitos dos novos hábitos persistem, consolidando uma mudança estrutural nos padrões de consumo. Não estamos, portanto, perante um efeito conjuntural, mas perante um processo de reconfiguração progressiva da procura.

É neste ponto que emerge uma variável crítica: a democratização do acesso.

Até agora, o impacto dos medicamentos GLP-1 tem sido condicionado pelo seu custo e acessibilidade. No entanto, a entrada de alternativas mais acessíveis — incluindo versões orais e, no futuro próximo, medicamentos genéricos — tem o potencial de ampliar significativamente a base de utilizadores.

Se isso acontecer, aquilo que hoje é uma tendência emergente pode transformar-se rapidamente numa nova norma de consumo. E, nesse cenário, o impacto no grande consumo deixará de ser setorial para passar a ser sistémico.

Esta perspetiva levanta uma questão essencial: estará o universo FMCG a antecipar suficientemente esta transformação?

A história recente mostra que muitas mudanças de comportamento são inicialmente subestimadas, até ao momento em que se tornam demasiado evidentes nos dados de vendas. O risco, neste caso, é que a resposta surja demasiado tarde, sobretudo para categorias mais expostas à redução de volume.

Talvez seja, por isso, necessário inverter o ponto de partida.

Em vez de adaptar produtos existentes, importa compreender profundamente o novo consumidor que está a emergir: mais informado, mais exigente, menos impulsivo e mais orientado para valor. Um consumidor que não abdica do prazer, mas que o redefine. Que não elimina o consumo, mas que o torna mais seletivo.

É precisamente aqui que princípios tantas vezes repetidos ganham nova atualidade: a centralidade das marcas, a importância da inovação relevante e a necessidade de criar valor em cada interação deixam de ser conceitos abstratos para se tornarem condições de sobrevivência.

Num mercado com menos ocasiões, cada escolha conta mais. E, nesse cenário, a diferenciação deixa de ser opcional para se tornar determinante.

No limite, os medicamentos GLP-1 não estão apenas a alterar o que comemos. Estão a alterar a forma como o mercado funciona. Estão a introduzir uma nova disciplina no consumo. Uma disciplina que penaliza a irrelevância e recompensa a utilidade, a qualidade e a intencionalidade.

E isso, mais do que uma ameaça, pode ser uma oportunidade.

Uma oportunidade para um setor que há muito reconhece a necessidade de mudar, mas que agora se vê confrontado com um catalisador externo suficientemente forte para acelerar essa mudança.