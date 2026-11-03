‘Midterms’ hoje, imprevisibilidade amanhã

Editorial

‘Midterms’ hoje, imprevisibilidade amanhãpremium

Com os resultados que se antecipam, o poder reequilibra-se, Trump sai desgastado, mas, paradoxalmente, criam-se as condições para o reforço de um certo presidencialismo na segunda parte do mandato.

Os americanos votam hoje nas intercalares a pensar no que pagam ao fim do mês, e é a primeira vez que podem julgar nas urnas um Presidente que lhes prometeu preços mais baixo, o fim das guerras, e que chegou até a reclamar para si o Nobel da Paz. Que Trump falharia aos aliados dos EUA, já se antecipava, mas os indicadores macroeconómicos mostram que também falhou aos americanos.

Em Portugal, discutem-se as acampadas, as assembleias populares e as novas heroínas anti-capitalistas (e discute-se pouco a habitação), mas o que de mais importante se passa hoje para os portugueses é mesmo…

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