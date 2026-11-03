‘Midterms’ hoje, imprevisibilidade amanhãpremium
Com os resultados que se antecipam, o poder reequilibra-se, Trump sai desgastado, mas, paradoxalmente, criam-se as condições para o reforço de um certo presidencialismo na segunda parte do mandato.
Os americanos votam hoje nas intercalares a pensar no que pagam ao fim do mês, e é a primeira vez que podem julgar nas urnas um Presidente que lhes prometeu preços mais baixo, o fim das guerras, e que chegou até a reclamar para si o Nobel da Paz. Que Trump falharia aos aliados dos EUA, já se antecipava, mas os indicadores macroeconómicos mostram que também falhou aos americanos.
Em Portugal, discutem-se as acampadas, as assembleias populares e as novas heroínas anti-capitalistas (e discute-se pouco a habitação), mas o que de mais importante se passa hoje para os portugueses é mesmo…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
‘Midterms’ hoje, imprevisibilidade amanhã
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários