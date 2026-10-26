Ministério da Habitação, uma resposta à crise

As últimas 48 horas transformaram definitivamente a habitação no problema mais importante do país em termos económicos, políticos e sociais. Já era um tema central, mas ganhou uma nova centralidade e exige uma resposta do primeiro-ministro, que anda perdido em parte incerta. Depois da intervenção policial em Lisboa e no Porto, Luís Montenegro está obrigado a falar, mas está sobretudo obrigado a dizer ao país que percebeu o que está em causa. Como? Deveria dar um passo em frente e anunciar a criação de um Ministério da Habitação, com um ministro que responda apenas por isso e que tenha autoridade sobre os instrumentos que hoje estão dispersos por meio Governo.

Os factos acumularam-se depressa. No sábado, a organização estimou 25 mil pessoas na manifestação de Lisboa, com protestos também no Porto, em Aveiro, em Braga e em Coimbra. Na madrugada de domingo,…