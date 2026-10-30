Missão cumprida. Qual era a missão?

O PRR está 100% cumprido. Foi este o número que o Governo apresentou no seu comunicado de 29 de Setembro, quando submeteu à Comissão Europeia o décimo e último pedido de pagamento, juntamente com as evidências relativas aos últimos 96 metas e marcos do Plano. Se a Comissão Europeia as validar, Portugal receberá a última transferência, de 4.672 milhões de euros, num total de quase 22 mil milhões de euros. Dois dias depois, a 1 de Outubro, o Governo aprovava um conjunto de medidas para concluir os investimentos do PRR. Confuso? O próprio comunicado do Conselho de Ministros esclareceu a aparente contradição: «Portugal cumpriu os 379 marcos e metas do PRR dentro do prazo. O cumprimento de 100% refere-se a esses marcos e metas».

Ao contrário de muitos fundos europeus tradicionais, cujos pagamentos dependem da apresentação de uma pilha de facturas que prove que se gastou determinado montante, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência foi, segundo…