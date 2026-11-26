A mobilidade internacional não começa no embarque nem termina na contratação.

Cada vez mais empresas portuguesas disputam talento internacional, e cada vez mais empresas estrangeiras trazem executivos para gerir operações locais. Nos dois casos, o processo é tratado sobretudo como um problema de recrutamento e logística: encontrar o candidato, fechar o contrato, tratar do alojamento e obter o visto ou a autorização de residência.

O verdadeiro obstáculo pode surgir meses depois, quando o expatriado entrega a primeira declaração de IRS e percebe que o enquadramento fiscal considerado na proposta afinal não se aplica ao seu caso.

O problema não é atrair o talento. É estruturar a chegada antes de ele chegar.

Desde 1 de janeiro de 2024, o regime dos Residentes Não Habituais foi revogado para novos beneficiários, sem prejuízo das situações abrangidas pelas regras transitórias previstas na Lei n.º 82/2023. Para quem se torna residente fiscal em Portugal e não está abrangido por essas regras transitórias, existe o Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação (IFICI), previsto no artigo 58.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais e regulamentado pela Portaria n.º 352/2024/1, a que o mercado chama, com alguma imprecisão, “NHR 2.0”.

A imprecisão importa: o IFICI não é um NHR mais pequeno. Abrange categorias delimitadas — como docência e investigação científica, determinadas profissões altamente qualificadas e certos postos de trabalho em empresas elegíveis ou startups certificadas —, com requisitos próprios para a pessoa e para a entidade. A elegibilidade depende da categoria invocada e pode incluir requisitos relativos às funções, qualificações, atividade ou características da empresa. O pedido de inscrição é apresentado no Portal das Finanças até 15 de janeiro do ano seguinte àquele em que a pessoa se torna residente fiscal, e a entidade que aprecia os requisitos varia consoante o fundamento invocado.

Imagine-se uma PME que contrata um head of rngineering estrangeiro e estima o líquido com base na eventual aplicação do IFICI. O título do cargo não garante a elegibilidade: é preciso confirmar funções, qualificações e requisitos da empresa, e preparar a inscrição a tempo — ou o líquido efetivo divergirá do esperado, numa relação que começou com uma expectativa mal calculada.

Um investidor não residente que adquire imóveis, participa numa empresa ou exerce atividade em Portugal deve avaliar as suas obrigações fiscais — incluindo, quando aplicável, a nomeação de representante fiscal. Obter um NIF ou indicar uma morada fiscal não resolve, por si só, a questão da residência fiscal, nem determina onde uma sociedade será tributada.

A análise deve considerar as regras internas e, numa situação transfronteiriça, a convenção para evitar a dupla tributação aplicável (Portugal tem 79 assinadas, 78 em vigor), bem como a residência fiscal da sociedade e o eventual estabelecimento estável.

Desde outubro de 2023, a Lei “Mais Habitação” deixou de admitir novos pedidos de Autorização de Residência para Investimento (ARI) pelas antigas vias imobiliárias. Mantêm-se, entre outras, as vias de fundos elegíveis, investigação científica, património cultural, criação de emprego e investimento em sociedades portuguesas, sujeitas aos requisitos legais próprios. Os mínimos são de 500 mil euros nos fundos e na investigação científica, e de 250 mil no património cultural.

Ainda há investidores que procuram a via imobiliária, o que pode atrasar a estruturação de uma alternativa. O prazo legal geral para decidir um pedido de concessão de autorização de residência é de 90 dias, prorrogável nos termos da lei; a intimação para prestação de informações permite obter informações ou documentos, mas não obriga, por si só, a AIMA a decidir o pedido.

O desafio não é apenas a mobilidade. É o planeamento

Os problemas mais difíceis surgem na interseção entre fiscalidade, residência, imigração e estruturação do investimento, e tornam-se mais complexos, demorados e dispendiosos se forem analisados só depois da chegada. A mobilidade internacional não começa no embarque nem termina na contratação: começa quando a empresa valida, antes de assumir compromissos, se o enquadramento fiscal e jurídico corresponde à realidade do caso — não depois da primeira declaração ou do primeiro atraso.