Montenegro voltou a ser primeiro-ministro

Luís Montenegro falou, finalmente, e retomou uma iniciativa política que estava estranhamente desaparecida. Fê-lo com atraso e sob a pressão do Presidente da República e do Conselho de Estado, mas a declaração de ontem em São Bento serviu para abrir um diálogo político com o Chega e o PS, para responder sobre a política de habitação, para pedir tempo, mas sobretudo para clarificar o que está em causa nas últimas semanas, uma disputa entre a legitimidade das urnas e a da praça.

Nas últimas semanas, o país entrou na vertigem das assembleias populares, uma antecâmara subversiva de tantos que manipularam os portugueses afetados com a crise da habitação para imporem uma agenda anti-capitalista e…