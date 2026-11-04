Montenegro voltou a ser primeiro-ministropremium
Montenegro defendeu a legitimidade de quem foi eleito, falta saber se os dois principais partidos da Oposição e as redações que cobrem as acampadas todas as noites estão dispostos a fazer o mesmo.
Luís Montenegro falou, finalmente, e retomou uma iniciativa política que estava estranhamente desaparecida. Fê-lo com atraso e sob a pressão do Presidente da República e do Conselho de Estado, mas a declaração de ontem em São Bento serviu para abrir um diálogo político com o Chega e o PS, para responder sobre a política de habitação, para pedir tempo, mas sobretudo para clarificar o que está em causa nas últimas semanas, uma disputa entre a legitimidade das urnas e a da praça.
Nas últimas semanas, o país entrou na vertigem das assembleias populares, uma antecâmara subversiva de tantos que manipularam os portugueses afetados com a crise da habitação para imporem uma agenda anti-capitalista e…
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Montenegro voltou a ser primeiro-ministro
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