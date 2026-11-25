Pergunto-me: o rótulo “Feito com IA” reconhece a técnica ou estamos já a reconhecer a máquina como autora? Usar IA não é o mesmo que delegar decisões na IA.

Em 1968, William Anastasi fez Transfer. Uma câmara filma a tomada elétrica que alimenta um monitor onde se vê o que está a ser captado. Uma máquina a olhar para si mesma e a revelar parte daquilo de que é feita. Aparentemente, tudo é “decidido pela máquina”, mas a obra só existe porque alguém decidiu o que a câmara devia mostrar. A placa com a legenda da obra, no Whitney Museum, em Nova Iorque, diz-nos quem a fez. Não o vemos, mas sabemos que esteve lá. Uma exposição de arte, em qualquer museu, é também uma exposição de créditos, uma lista de autores e de técnicas.

Quase sessenta anos depois, outra máquina, a máquina generativa, já não parece precisar de ninguém que lhe diga para onde olhar.

Em janeiro deste ano, a Coreia do Sul tornou-se o primeiro país com uma lei abrangente de IA totalmente em vigor. Uma das suas regras obriga as empresas que fornecem IA generativa a avisar previamente os utilizadores de que um produto ou serviço recorre a IA, e a rotular de forma clara os conteúdos difíceis de distinguir da realidade. Uma regra semelhante chegou recentemente a Portugal, abrangendo também as agências de publicidade, ao abrigo de um regulamento europeu, o AI Act. Parte-se da premissa legítima de proteger os consumidores de deepfakes e de fraudes, e a resposta é um rótulo que diz que a IA está lá, mas não quanto dela foi usado, para quê, e por aí fora.

Pergunto-me: o rótulo “Feito com IA” reconhece a técnica ou estamos já a reconhecer a máquina como autora? Usar IA não é o mesmo que delegar decisões na IA.

Noutros pontos do mundo, à ameaça que a máquina parece representar responde-se com o rótulo oposto. Encontrei pelo menos cinco: “Human Authored”, um selo criado pela Authors Guild, nos Estados Unidos, para livros escritos por pessoas. “Guaranteed Human”, adotado pela iHeartMedia para identificar vozes e conteúdos de origem humana. “Books By People”, no Reino Unido, que certifica livros segundo critérios de autoria humana. “Création humaine”, um selo da editora francesa Librinova, atribuído após um processo de verificação. E o “Human Made Mark”, lançado em França, que certifica produções audiovisuais feitas por pessoas, à frente e atrás das câmaras.

“Feito por humanos” parece-me demasiado abstrato. Pode deixar de fora o papel que as máquinas têm no processo e nas técnicas envolvidas. E cada rótulo traça a linha num sítio diferente: num caso, a IA é aceite para pesquisa, noutro, apenas para ortografia e gramática, noutro ainda, para agendamento e análise.

Nenhum destes rótulos nos diz quem está disposto a dar a cara pela obra.

Entre rotular a máquina e rotular o humano, lembro-me de um facto muito antigo, este da Coreia. O Jikji foi impresso em 1377, com tipos móveis de metal, no Templo de Heungdeok, em Cheongju, muitas décadas antes da Bíblia de Gutenberg. O livro diz quem o imprimiu: os monges Seokchan e Daljam, discípulos do mestre Baegun, com a contribuição da monja Myodeok. Já havia uma tecnologia envolvida, e havia nomes.

Noutros casos, a ferramenta que tem um papel decisivo no processo não deixa marca evidente da sua presença na obra acabada. Este ano, o ceramista coreano Jongjin Park venceu o Loewe Foundation Craft Prize com Strata of Illusion, uma peça construída a partir de milhares de folhas de papel revestidas de barbotina, uma pasta líquida de porcelana. No forno, o papel arde e desaparece. A forma fica, mas parte daquilo que determinou o resultado dissipa-se no processo.

Porque é que recorro à arte? Porque esta discussão me parece ser menos sobre tecnologia e mais sobre autoria, e a arte explora essa questão há séculos. No ofício e na estética, os artistas sempre foram investigadores da técnica, desde as marcas das mãos nas paredes das grutas. O processo importa porque aponta para alguém. É o mais perto que conseguimos chegar de ver o autor. Enquanto parte da indústria se esforça por produzir conteúdos que a IA consiga compreender, estes rótulos procuram levar os seres humanos a, pelo menos, pensar nos conteúdos que consomem. Como criativo visual, acho que temos de continuar a lutar para não perdermos o processo de vista.

“dear difference”, da Dentsu para a Nikka Whisky, ganhou o Grand Prix de Design no MAD STARS. A equipa começou por criar os pontos no Illustrator; depois abandonou-os e fez cada ponto à mão, ao longo de mais de mil tentativas. O diretor criativo, Shohei Maeda, chamou-lhe “uma colaboração entre o saber-fazer, a natureza e o acaso”. Aqui, mostrar o processo ajuda a tornar a obra credível.

Fala-se muitas vezes da automação como um benefício inequívoco, mas automatizar é também delegar decisões e, em tempos de inteligência artificial, isso obriga-nos inevitavelmente a repensar a autoria. Não devemos esperar por um futuro não muito distante: temos de pensar, hoje, sobretudo na importância de saber quem decidiu. Isto não é verdade apenas na arte. É absurdamente verdade na publicidade.

“Recipe for Change”, da FP7 McCann para a Arla no Líbano, ganhou um Grand Prix of the Year no MAD STARS ao licenciar receitas de mulheres libanesas como propriedade intelectual. A ideia assenta no reconhecimento das autoras.

Nem o festival Cannes Lions culpou a máquina pelo erro. O case “Efficient Way to Pay”, criado pela agência DM9, no Brasil, para a Consul, uma marca de eletrodomésticos, ganhou o Grand Prix de Creative Data. O case usou conteúdos gerados e manipulados com IA para simular acontecimentos reais e resultados de campanha. O prémio foi retirado, e o que ficou foi um nome: Ícaro Doria. O copresidente e chief creative officer assumiu a responsabilidade e deixou a agência. Desde então, o festival exige que o uso de IA seja declarado e que a liderança da agência e da marca confirme aquilo que inscreve.

Quando a prova falhou, quem respondeu foi uma pessoa, com nome e cargo. É isso que um rótulo deveria tornar visível, e é isso que nem “Feito com IA” nem “Feito por humanos” nos dizem. Talvez precisemos de outro: “Não decidido por IA”, um rótulo acompanhado de uma assinatura. A placa ao lado de Transfer faz exatamente isso. Enquanto a câmara filma sozinha, o nome na parede dá crédito a quem pôs ali a câmara, reconhece essa pessoa, responsabiliza-a ou expõe-a. Escolha o verbo.