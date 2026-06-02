Opinião

Neurodiversidade no mercado de trabalho: um potencial ainda subaproveitado

  • Rui Rocheta
  • 12:30

A questão não se limita apenas ao acesso ao emprego. O problema coloca-se, também, em relação à capacidade das organizações para reconhecer e integrar perfis que não se enquadram no tradicional.

O potencial da neurodiversidade no mercado de trabalho ainda não encontrou tradução plena nas práticas organizacionais. Estima-se que entre 10% e 20% da população global seja neurodivergente. No entanto, este conjunto de talento continua subaproveitado, refletindo-se em taxas de desemprego significativamente elevadas. Este desfasamento expõe, sem dúvida, uma tensão evidente. O discurso empresarial tem vindo […]

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  • Rui Rocheta
  • Chief Regional Officer Southwestern Europe & Latam da Gi Group Holding

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