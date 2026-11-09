NIS2 e o risco de cibersegurança na compra e venda de empresas

A importância da NIS2 numa aquisição vai além das coimas: abrange custos de continuidade, dependências contratuais e capacidade de integração.

Uma aquisição societária e financeiramente sólida pode esconder riscos de cibersegurança. Incidentes por esclarecer, dependências críticas ou investimentos pendentes podem afetar a avaliação e o contrato.

Este risco tem preço. Em fevereiro de 2022, o ataque à Vodafone afetou durante dias cerca de quatro milhões de clientes e serviços dependentes da rede, incluindo caixas Multibanco e emergências. Segundo a empresa, não havia indícios de comprometimento de dados de clientes. O impacto operacional propagou-se em cadeia, expondo dependências que a NIS2 exige avaliar.

A NIS2 agrava a exigência. O Regime Jurídico da Cibersegurança (Decreto-Lei n.º 125/2025, de 4 de dezembro, e Regulamento n.º 756/2026, de 22 de junho) reforça os deveres das entidades abrangidas e da gestão. Os membros dos órgãos de administração e direção podem responder pessoalmente, por ação ou omissão, com dolo ou culpa grave. Nas entidades essenciais, as infrações muito graves podem implicar coimas até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual mundial anterior, prevalecendo o maior valor. Nas operações de M&A, estes riscos devem ser tratados antes de assumir compromissos definitivos.

A due diligence deve verificar a sujeição ao regime e os deveres aplicáveis, segundo atividade, dimensão, critérios especiais e regimes setoriais. Não basta uma declaração da administração ou a falta de contacto da autoridade.

Importa distinguir obrigações exigíveis das diferidas. Certas medidas de segurança e gestão de riscos só produzem efeitos 24 meses após a regulamentação prevista no artigo 10.º, n.º 2, do decreto-lei. A identificação junto do CNCS, o registo, a designação do responsável de cibersegurança e a notificação de incidentes não estão diferidos.

A avaliação jurídica deve articular-se com a técnica. Políticas, certificações ou contratos de segurança não provam, isoladamente, que os riscos estão controlados.

A análise jurídica verifica o enquadramento, as comunicações às autoridades, os responsáveis designados e os deveres de aprovação e supervisão, bem como incidentes, notificações, procedimentos e reclamações. A avaliação técnica identifica vulnerabilidades, capacidade de resposta e recuperação e custos das medidas necessárias.

Um incidente tecnicamente resolvido pode manter exposição jurídica; a ausência de incidentes não prova segurança. O relatório deve separar incumprimentos, insuficiências operacionais e investimentos.

Nos contratos tecnológicos, importa verificar fornecedores críticos, deveres de segurança e notificação, apoio à recuperação, subcontratação, continuidade, cessação e transferência.

O tema é particularmente relevante quando a sociedade depende de sistemas, licenças ou equipas do grupo vendedor. A compra de participações sociais não assegura a manutenção desses recursos, podendo exigir serviços de transição, consentimentos ou migração para sistemas próprios.

As conclusões da due diligence devem refletir-se no contrato de aquisição. Uma garantia genérica de cumprimento da lei não resolve necessariamente vulnerabilidades conhecidas, incidentes anteriores ou adaptações por concluir.

Os custos de adaptação podem influenciar o preço. Se uma insuficiência tiver de ser corrigida antes da transmissão, pode prever-se uma condição de conclusão com critérios verificáveis. Se a correção ocorrer depois, devem definir-se execução, custos e consequências do incumprimento.

As declarações e garantias devem abranger riscos regulatórios, incidentes, notificações e contratos críticos. O vendedor deve concretizar as ressalvas; riscos conhecidos podem justificar indemnizações específicas ou retenção de parte do preço.

Após a aquisição, a interligação de redes, novos acessos e migração de dados podem criar riscos. A nova administração deve supervisionar o plano acordado e reavaliar prioridades perante a informação disponível.

Para o vendedor, preparar esta matéria antes da venda permite corrigir falhas, organizar informação e reduzir incertezas na negociação. Um diagnóstico proporcional à atividade identifica intervenções necessárias, medidas em curso e custos previsíveis.

O acompanhamento jurídico deve começar na preparação da operação, identificando deveres, revendo contratos críticos e convertendo conclusões técnicas em soluções negociais.

A importância da NIS2 numa aquisição vai além das coimas: abrange custos de continuidade, dependências contratuais e capacidade de integração. Comprador e vendedor precisam dessa informação para acordar o preço e as condições da operação.