Novos Avisos STEP: mais quatro “passos” para dinamizar o investimento empresarial

Os quatro Avisos STEP, que mobilizam 358,95 milhões, são mais uma oportunidade para concretizar projetos empresariais para reforçar a soberania tecnológica e reduzir a dependência externa.

Foram recentemente publicados quatro Avisos para Apresentação de Candidaturas (“AAC”) no contexto da dinamização do investimento nos setores estratégicos da Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa (“STEP”), como resposta da União Europeia à necessidade de reforçar a soberania tecnológica e reduzir dependências externas em domínios considerados críticos para a sua competitividade e segurança, nomeadamente as tecnologias digitais, a biotecnologia e as tecnologias limpas e eficientes em recursos.

Neste enquadramento, a data-limite para apresentação das candidaturas aos quatro AAC é o próximo dia 4 de janeiro de 2027, sendo que dois AAC estão orientados para apoiar projetos de Investigação e Desenvolvimento e Inovação (“IDI”) e dois para apoiar projetos de Inovação Produtiva (“IP”), mobilizando, em conjunto, uma dotação de 358,95 milhões de euros, repartidos da seguinte forma:

STEP IDI Empresarial – Digital e Biotecnologia , com uma dotação de 76 milhões de euros;

STEP IDI Empresarial – Energia , com uma dotação de 75 milhões de euros;

STEP IP – Digital e Biotecnologia , com uma dotação de 107,95 milhões de euros;

STEP IP – Energia, com uma dotação de 100 milhões de euros.

Considerando a relevância estratégica de cada AAC, e não obstante a necessidade de ser realizada uma análise detalhada a toda a documentação relevante, as operações apoiadas são as seguintes:

STEP IDI Empresarial – Digital e Biotecnologia : pretende apoiar operações integradas de IDI, a realizar em regime de copromoção entre empresas e/ou com entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação (“ENESII”), que visem o desenvolvimento e fabrico de tecnologias críticas e/ou preservar e reforçar as respetivas cadeias de valor, em setores estratégicos abrangidos pela STEP, apoiando operações nos setores das tecnologias digitais e inovação de tecnologia profunda e biotecnologias. Como principais requisitos da modalidade em copromoção, importa destacar, entre outros, a necessidade do consórcio ser liderado por uma empresa, assumir a natureza de “consórcio completo”, estar limitado a um máximo de 10 beneficiários e o investimento proposto ser maioritariamente empresarial;

STEP IDI Empresarial – Energia : pretende igualmente apoiar operações integradas de IDI, a realizar em regime de copromoção, apoiando operações nos domínios tecnológicos limpos e eficientes na utilização de recursos, tal como definidos no Regulamento Indústria de Impacto Zero;

STEP IP – Digital e Biotecnologia : especificamente orientado para projetos de Inovação Produtiva, pretende apoiar operações de natureza inovadora que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado valor acrescentado e nível de incorporação nacional, que contribuam para os objetivos da STEP através do fabrico de tecnologias críticas e/ou que se destinem a preservar e reforçar as respetivas cadeias de valor nos domínios das tecnologias digitais e inovação de tecnologia profunda e das biotecnologias;

STEP IP – Energia: igualmente orientado para projetos de Inovação Produtiva, mantendo os pressupostos das características inovadoras e a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, devem contribuir para os objetivos da STEP através do fabrico de tecnologias críticas e/ou que se destinem a preservar e reforçar as respetivas cadeias de valor, no domínio das tecnologias limpas e eficientes na utilização de recursos, pertinentes para a transição ecológica.

Considerando as taxas de apoio, no contexto da realização de projetos de Investigação e Desenvolvimento (“I&D”), as despesas com atividades de investigação industrial têm uma taxa base de 50% e as despesas com atividades de desenvolvimento experimental um apoio de 25%. À semelhança de outras medidas de apoio a projetos de I&D do Portugal 2030, podem ser aplicáveis algumas majorações, em função da dimensão da empresa, da existência da colaboração efetiva e/ou divulgação ampla dos resultados, assim como de acordo com a localização dos investimentos, sujeitas ao cumprimento de alguns requisitos. Para as ENESII, nas regiões consideradas elegíveis, está prevista a aplicação de uma taxa de 85%.

De forma complementar, para a realização dos projetos de Inovação Produtiva, as taxas de apoio estão sujeitas às taxas máximas do Mapa de Auxílios com Finalidade Regional 2022-2027, sendo de destacar a inclusão da majoração aplicável à STEP de mais 10 pontos percentuais às taxas geralmente aplicáveis para esta tipologia de investimento.

Para os devidos efeitos, estamos perante a segunda “ronda” de Avisos STEP, sendo que, face aos Avisos publicados no final de janeiro de 2026, entre outras, são de destacar as seguintes alterações:

Redução generalizada do montante das dotações dos 4 Avisos (a dotação dos novos Avisos corresponde a cerca de 42,7% da dotação dos concursos do início do ano que ascendeu a 840,25 milhões de euros);

A verificação do rácio de autonomia financeira e os critérios de empresa em dificuldade, quando o beneficiário está integrado num grupo económico, passa a ser realizada ao nível do grupo, com base nas demonstrações financeiras consolidadas;

Em caso de incumprimento das regras de comunicação, considerando a respetiva gravidade, pode ser aplicada uma correção financeira de até 3% do incentivo atribuído;

Nos Avisos de IP (Digital e Biotecnologia, assim como Energia), é eliminado o critério de elegibilidade conexo com o indicador de Impacto de Investimento, cada empresa pode apresentar até duas candidaturas (com demonstração da completa autonomia das operações) e os projetos devem demonstrar que a tecnologia está suficientemente madura para utilização industrial ou comercial, correspondendo, em regra, a TRL 8 ou superior;

Nos Avisos de IDI (Digital e Biotecnologia, assim como Energia), verifica-se uma predominância de níveis de TRL elevados. Contudo, mediante fundamentação adequada, poderão ser admitidos projetos com TRL inferiores. Adicionalmente, a não elegibilidade das despesas associadas à componente de Inovação Produtiva apresentadas por um copromotor (que não o líder) não determina, por si só, a não elegibilidade da operação. Neste contexto, releva a análise global da operação, a qual deverá permitir aferir o contributo conjunto dos membros do consórcio, designadamente a distribuição de competências, atividades e investimentos entre os copromotores. Não é, por isso, exigível que cada beneficiário assegure individualmente todas as fases do processo de investigação, desenvolvimento, valorização e produção.

O prazo de análise das candidaturas passa de 60 para 90 dias úteis.

De acordo com a informação pública disponível sobre a execução do COMPETE 2030, importa destacar que foram submetidas 141 candidaturas aos anteriores Avisos STEP, com um investimento candidatado de 1.574 milhões de euros, tendo já sido aprovado um apoio de 417,5 milhões de euros. Especificamente nos domínios Digital e Biotecnologia, foram apresentadas 92 candidaturas e na Energia 49 candidaturas, com um incentivo aprovado de, respetivamente, 262 milhões de euros e 155,5 milhões de euros.

De facto, os quatro novos Avisos STEP previstos no âmbito do Portugal 2030 representam mais um “passo” decisivo na implementação de uma política pública para a dinamização de investimento empresarial para, simultaneamente, permitir acréscimos de competitividade nas empresas portuguesas, assim como implementar a visão estratégica de reforçar a soberania tecnológica e reduzir a dependência externa em domínios críticos da União Europeia.