O amplo poder de interpretação da Autoridade Tributária

O Estado de Direito mede-se na forma como a lei é interpretada e aplicada, mas isso não significa criar pressupostos legais. Incerteza gera custos elevadíssimos e fragiliza o sistema fiscal.

Nas últimas semanas, duas decisões amplamente divulgadas suscitaram um debate que extravasa largamente as matérias concretas em causa. Num caso, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) entendeu que a utilização parcial da habitação para teletrabalho poderia comprometer a exclusão de tributação das mais-valias prevista para a habitação própria e permanente. No outro, um tribunal arbitral voltou a afastar o entendimento administrativo segundo o qual determinadas cauções no arrendamento deveriam ser tributadas como rendimento. Independentemente da solução jurídica que cada caso venha a conhecer em definitivo, ambos levantam uma questão de maior alcance: quais são, afinal, os limites da interpretação administrativa da lei fiscal?

Num Estado de Direito, a resposta a esta pergunta não interessa apenas aos fiscalistas, interessa a todos os contribuintes, porque a previsibilidade da atuação da Administração Pública, no caso, da AT constitui um elemento essencial da confiança nas instituições, da estabilidade económica e da própria competitividade do país. Interpretar não é legislar!

A atividade interpretativa é inerente à aplicação do Direito, e nenhuma norma consegue antecipar todas as situações da vida económica e social. Interpretar consiste precisamente em determinar o sentido e o alcance das disposições legais, utilizando os critérios definidos pelo legislador, desde logo os previstos no artigo 9º do Código Civil, mas interpretar não significa criar novos pressupostos legais.

Existe uma diferença fundamental entre esclarecer o significado de uma norma e acrescentar-lhe requisitos que o legislador não consagrou. A primeira operação integra a função administrativa e a segunda aproxima-se perigosamente da função legislativa. É precisamente nesta fronteira que reside o verdadeiro desafio.

Quando uma interpretação administrativa condiciona um benefício fiscal a requisitos que não resultam expressamente da lei ou quando atribui natureza tributável a realidades que, economicamente, não traduzem um efetivo acréscimo patrimonial, a discussão deixa de ser meramente técnica, passando a estar em causa os princípios estruturantes do sistema fiscal português, nomeadamente e o princípio da legalidade como limite ao poder interpretativo.

O princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 103º da Constituição da República Portuguesa, representa uma das mais importantes garantias dos contribuintes. Não basta que o imposto tenha fundamento legal, é preciso que os seus pressupostos essenciais — incidência, benefícios, isenções, garantias e deveres — encontrarem suporte suficiente na lei, aprovada pelo legislador, democraticamente legitimado. Por isso, a AT dispõe de um amplo poder de interpretação, mas não de um poder de inovação normativa.

Esta distinção assume uma especial relevância num contexto em que as informações vinculativas e as orientações administrativas desempenham um papel crescente na uniformização da atuação fiscal. Apesar da sua inegável utilidade, na medida em que contribuem para a coerência administrativa e promovem maior previsibilidade, a sua função não pode consistir em substituir a lei ou restringir direitos que esta não restringiu. A segurança jurídica depende precisamente desse equilíbrio.

Vamos aos exemplos: o caso do teletrabalho ilustra um fenómeno que vai muito além da fiscalidade. Durante décadas, o conceito de habitação própria e permanente estava associado a uma utilização predominantemente residencial, numa época em que o local de trabalho e a residência constituíam espaços claramente distintos. Atualmente, essa realidade assumiu um novo paradigma.

O teletrabalho deixou de ser excecional. O próprio legislador laboral reconheceu esta transformação, criando um regime jurídico específico, estabelecendo direitos e deveres próprios e admitindo que milhares de trabalhadores exerçam legitimamente a sua atividade profissional a partir da sua residência. Perante esta evolução, importa perguntar: será que a utilização parcial da habitação para fins profissionais altera verdadeiramente a natureza económica e social do imóvel? Ou continuará este a desempenhar, substancialmente, a função de habitação própria e permanente?

A resposta não é apenas fiscal. É também uma questão de coerência entre diferentes ramos do ordenamento jurídico, em que a substância económica continua a ser determinante. No entanto, existe aqui uma curiosa inversão metodológica. Ao longo de décadas, a doutrina fiscal valorizou justamente a prevalência da substância económica sobre a mera forma jurídica. Este princípio encontra expressão no Sistema de Normalização Contabilística, em diversas normas antiabuso e na própria jurisprudência tributária.

Ora, no contexto do teletrabalho, a realidade económica permanece essencialmente inalterada. O imóvel continua a ser a residência do contribuinte. A circunstância de um dos compartimentos acolher um computador, uma secretária ou reuniões profissionais online não modifica, por si só, a função predominante do bem. A substância continua a ser habitacional.

Quando uma interpretação privilegia um elemento meramente formal de afetação parcial, importa refletir se não estaremos a afastar-nos precisamente do princípio que, durante tantos anos, serviu de fundamento à interpretação económica do Direito Fiscal.

Outro exemplo: o rendimento pressupõe capacidade contributiva, certo? A decisão do CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa relativa às cauções coloca outra questão clássica da tributação do rendimento.

O imposto sobre o rendimento incide, em regra, sobre manifestações efetivas de riqueza. Uma caução destinada a garantir o cumprimento de obrigações contratuais representa, enquanto subsistir o dever de restituição, uma garantia patrimonial e não um acréscimo definitivo de riqueza.

Esta distinção acompanha há muito a doutrina fiscal internacional e encontra fundamento no próprio princípio da capacidade contributiva. Tributar aquilo que ainda não constitui rendimento efetivo significa aproximar a incidência tributária de uma ficção jurídica, afastando-a da realidade económica que justifica a existência do imposto.

Custo de pedir informação pode chegar a “vários milhares”

Neste mesmo espaço, já falei sobre a previsibilidade como fator de competitividade. Existe, porém, uma dimensão frequentemente esquecida neste debate. Quando se discute competitividade, fala-se habitualmente da carga fiscal, das taxas de imposto ou dos incentivos ao investimento, e muito pouco se fala dos custos da incerteza.

A incerteza interpretativa gera custos económicos reais. As empresas recorrem mais frequentemente a pedidos de informação vinculativa (gratuitas, que podem ir até aos 150 dias de resposta, e urgentes em regime geral com um custo para o contribuinte que varia entre 25 e 250 UC – Unidades de Conta conforme a complexidade). Considerando o valor atual da UC, estamos a falar de montantes que podem ascender a vários milhares de euros nos casos mais complexos.

A informação vinculativa deve servir para esclarecer a exceção, não para suprir as insuficiências da previsibilidade da regra. Um sistema fiscal maduro é aquele em que a maioria dos contribuintes consegue compreender as consequências jurídicas da lei sem necessitar de solicitar previamente uma autorização interpretativa da AT.

Pois, mas não! Os particulares e as empresas adiam decisões de investimento, multiplicam-se litígios, aumentam os encargos de consultoria e cresce a arbitragem tributária.

Tudo isto representa custos de contexto que não aparecem nas estatísticas da carga fiscal, mas condicionam diretamente a confiança dos agentes económicos. Neste sentido, a previsibilidade produz valor económico antes mesmo de qualquer redução de impostos.

E os tribunais? É precisamente aqui que assume particular importância o papel dos tribunais. Num Estado de Direito, a divergência entre a AT e os tribunais não constitui uma anomalia. Constitui um mecanismo institucional de equilíbrio.

A jurisprudência administrativa, arbitral e constitucional desempenha uma função essencial de clarificação dos limites do poder interpretativo, assegurando que a aplicação da lei permanece conforme aos princípios constitucionais da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da proteção da confiança e da segurança jurídica.

Não se trata de querer enfraquecer a AT, pelo contrário. Deseja-se que a AT possa merecer o respeito por uma atuação que resiste ao escrutínio jurisdicional precisamente porque assenta numa interpretação sólida, previsível e conforme à lei. Gostaríamos que assim fosse, pois mais do que arrecadar receita, importa consolidar confiança, sobretudo a dos cidadãos.

Num contexto em que Portugal procura afirmar-se como um destino atrativo para o investimento, a inovação e a fixação de talento, a qualidade das instituições assume uma importância crescente.

Os investidores avaliam taxas de imposto, mas avaliam igualmente a estabilidade das regras. As famílias aceitam cumprir as suas obrigações fiscais, mas esperam poder organizar legitimamente a sua vida económica com base na lei e não na incerteza da sua interpretação futura.

Talvez por isso o verdadeiro debate suscitado por estas recentes decisões não seja fiscal, e seja institucional, porque o que está verdadeiramente em causa não é apenas saber se determinada mais-valia beneficia de exclusão ou se uma caução constitui rendimento tributável. O que está em causa é algo muito mais profundo: a confiança de que, num Estado de Direito, interpretar a lei nunca poderá significar reescrevê-la. E, para que não restem dúvidas, estes dois exemplos ilustram a verdadeira silly season.