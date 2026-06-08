O bem-estar nas empresas é uma alavanca de ‘performance’

O bem-estar não é uma iniciativa cultural, mas uma alavanca de performance. Na verdade, esta mudança já está a liderar a agenda das conversas de liderança em toda a Europa.

Há um padrão claro nos milhares de empresas a nível global: as organizações que investem no bem-estar dos seus colaboradores superam aquelas que não o fazem. Ao dia de hoje, a questão já não é se o bem-estar é importante, é saber se as empresas o estão a tratar com o mesmo rigor de qualquer outro investimento empresarial.

Os dados recentes do relatório Return on Wellbeing da Wellhub, com base num inquérito a mais de 2.000 líderes de Recursos Humanos, mostram que 95% das empresas que medem o retorno do investimento (ROI) de programas de bem-estar obtêm resultados positivos. Mais de metade reporta um retorno de pelo menos duas vezes mais. Estes resultados não são teóricos. Refletem-se nos indicadores que mais importam às equipas de liderança.

Os dados indicam que 99% dos responsáveis de RH reportam aumento da produtividade, 98% reportam redução da rotatividade de colaboradores e 91% indicam menores custos com saúde. Por outras palavras, o bem-estar não é uma iniciativa cultural, mas uma alavanca de performance. Na verdade, esta mudança já está a liderar a agenda das conversas de liderança em toda a Europa.

No entanto, muitas organizações continuam a geri-lo como um benefício periférico, em vez de o integrarem como parte central do seu modelo operacional. Essa lacuna está a tornar-se cada vez mais dispendiosa.

Burnout, absentismo e desmotivação não são desafios isolados de Recursos Humanos, mas têm impacto direto na produtividade, na eficiência de custos e na competitividade.

Quando os colaboradores não conseguem sustentar o seu desempenho, o negócio absorve esse custo através da perda de produtividade, do aumento da rotatividade e da subida das despesas com saúde.