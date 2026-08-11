O casamento que não houve: e tudo o que os rumores dizem sobre nós

Também nos locais de trabalho existem “casamentos” que nunca aconteceram. Quando a informação é escassa ou chega tarde, surgem interpretações, versões e suposições que podem ganhar vida própria.

Na Sé do Funchal, centenas de pessoas aguardavam, de telemóveis em riste, a chegada de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Contavam assistir a um momento que, afinal, não existia. Do outro lado da porta, um casal anónimo celebrava o seu matrimónio, alheio ao aparato gerado pela expectativa criada em torno de um facto não confirmado.

O episódio é quase caricatural, mas revela um mecanismo muito sério: uma informação inicialmente apresentada como possibilidade pode, através da repetição e da circulação em meios de grande alcance, ganhar contornos de certeza.

Numa era em que estamos constantemente ligados, a perceção ganhou uma velocidade tal que, muitas vezes, chega primeiro do que os factos.

Para quem trabalha em comunicação, esta situação é um bom exemplo de como as narrativas nascem e se propagam. Não é preciso uma mentira deliberada, uma campanha organizada ou uma sofisticada operação de desinformação para que um rumor ganhe força. Basta um contexto plausível, uma informação incompleta e um vazio de confirmação. O resto ganha vida.

Quando não temos factos, preenchemos os espaços em branco. Interpretamos sinais, fazemos suposições e procuramos nos outros a validação daquilo em que começámos a acreditar. A quantidade passa a funcionar como prova. É precisamente este mecanismo que encontramos, em escala muito mais discreta, dentro das organizações.

Também nos locais de trabalho existem “casamentos” que nunca aconteceram. Quando a informação é escassa ou chega tarde, surgem interpretações, versões e suposições que rapidamente podem ganhar vida própria. Muitas vezes, basta uma dúvida, uma conversa informal ou uma informação incompleta para que uma narrativa se comece a construir.

O boato num corredor não é apenas uma falha de informação. É, acima de tudo, um reflexo da necessidade humana de previsibilidade e segurança. E, quando existe silêncio, a imaginação ocupa o espaço disponível. É aqui que a comunicação passa a ser também uma responsabilidade de gestão. Uma organização não precisa de ter respostas para tudo, mas precisa de dizer o que sabe, o que não sabe e o que ainda está a decidir.

Dizer “ainda não sabemos” pode ser mais eficaz do que criar uma falsa sensação de controlo. A incerteza assumida gera, muitas vezes, menos ruído do que o silêncio.

Também é importante ouvir os rumores. Não para os legitimar, mas para perceber o que revelam. Podem ser sinais de dúvidas, inseguranças ou necessidades de informação que não estão a ser respondidas.

Existe, porém, uma responsabilidade que é de todos. Não podemos exigir transparência enquanto contribuímos para a circulação de informação que não verificámos.

“Ouvi dizer” não é uma fonte. “Está toda a gente a falar nisso” não é evidência.

Num ambiente saturado de informação, saber comunicar é também saber parar. Parar antes de partilhar, antes de concluir, antes de transformar uma hipótese numa certeza.

Porque o rumor não afeta apenas a informação. Afeta relações. Pode gerar ansiedade, enfraquecer a confiança e levar pessoas a reagir perante um cenário que talvez nunca venha a acontecer. É essa a sua consequência mais perigosa: fazer com que pessoas reajam a uma história como se fosse verdadeira.

Não conseguiremos impedir que os rumores existam. Fazem parte da natureza humana e encontram espaço sempre que há dúvida, expectativa ou silêncio. O verdadeiro desafio é construir ambientes onde os factos tenham espaço para chegar antes das conclusões. Onde seja possível dizer “ainda não sabemos” sem que isso seja interpretado como fraqueza. E onde uma dúvida possa ser colocada diretamente antes de se transformar numa narrativa. Porque a confiança constrói-se, sobretudo, nos espaços vazios, naquilo que escolhemos dizer quando ainda não temos todas as respostas.

Numa sociedade em que o poder de amplificar uma história está na ponta dos dedos de cada um de nós, a maior responsabilidade de quem comunica não é ser o primeiro a falar. É ser digno de confiança quando fala.