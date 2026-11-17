O Conselho Geral (in)dependente lançou um processo para a escolha da administração da RTP para um novo mandato, uma candidatura fez a melhor audição perante o Conselho, outra apresentou o melhor plano estratégico por escrito, mas, quem é que aquele órgão liderado por Ana Margarida Carvalho, supostamente independente, escolheu? Depois de exigir, no caderno de encargos, uma agenda para um novo ciclo de mudança, escolheu a renovação do mandato do atual presidente, Nicolau Santos, que gere a empresa há seis anos com os resultados que se sabem, com dois votos contra e declarações de voto que dizem o que deveria ser a votação da maioria.

Agora, já se sabe, caiu a máscara. A ata da reunião do CGI que mostra a escolha de Nicolau Santos, divulgada esta segunda-feira depois de anunciada uma audição parlamentar, é clara sobre…