O CGI, a RTP e uma escolha de antologiapremium
A ata do Conselho Geral (in)dependente que revela a escolha de Nicolau Santos para mais um mandato na RTP, com dois votos contra, ignora uma auditoria da IGF.
O Conselho Geral (in)dependente lançou um processo para a escolha da administração da RTP para um novo mandato, uma candidatura fez a melhor audição perante o Conselho, outra apresentou o melhor plano estratégico por escrito, mas, quem é que aquele órgão liderado por Ana Margarida Carvalho, supostamente independente, escolheu? Depois de exigir, no caderno de encargos, uma agenda para um novo ciclo de mudança, escolheu a renovação do mandato do atual presidente, Nicolau Santos, que gere a empresa há seis anos com os resultados que se sabem, com dois votos contra e declarações de voto que dizem o que deveria ser a votação da maioria.
Agora, já se sabe, caiu a máscara. A ata da reunião do CGI que mostra a escolha de Nicolau Santos, divulgada esta segunda-feira depois de anunciada uma audição parlamentar, é clara sobre…
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