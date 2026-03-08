O ciclo invisível da desigualdade financeira da mulher

Salários mais baixos, interrupções de carreira e pensões desiguais não são apenas números. São fatores estruturais que determinam a segurança financeira das mulheres na altura da reforma.

No Dia Internacional da Mulher, ao mesmo tempo que se celebram conquistas, é também importante refletir sobre as desigualdades que, apesar dos progressos sociais e legais, continuam a marcar a vida económica da grande maioria das mulheres.

Uma das mais silenciosas e duradoura manifesta-se na fase da reforma quando, após décadas de trabalho, muitas mulheres se veem com menos rendimento, com uma poupança mais reduzida e com uma segurança financeira inferior quando comparadas com os homens. Não é por falta de esforço nem de competência. É o resultado de um percurso económico marcado por pequenas diferenças que, somadas ano após ano, se transformam numa distância significativa.

A diferença salarial é o ponto de partida. Em Portugal, estima-se que as mulheres ganhem, em média, entre 10 a 15% menos do que os homens no desempenho de funções equivalentes. Esta disparidade, aparentemente modesta, tem efeitos profundos quando projetada ao longo de uma vida inteira.

Um salário mais baixo significa não apenas menor capacidade de poupança, mas também menores contribuições para a Segurança Social que mais tarde se traduzem em pensões menores. O que começa como uma diferença mensal transforma-se, ao fim de décadas, numa desvantagem financeira significativa que se prolonga por toda a velhice. Paradoxalmente, esta desvantagem é agravada por um dos seus maiores trunfos, a sua longevidade.

As mulheres vivem em média mais anos do que os homens, o que sendo um dado positivo, implica também mais tempo de despesas, maiores custos com a saúde e uma necessidade acrescida de estabilidade financeira. Viver mais tempo devia ser uma bênção, mas, para muitas mulheres, esta realidade transforma-se num desafio económico adicional. Uma vida mais longa, exige uma poupança mais robusta, algo que muitas mulheres, devido aos rendimentos mais baixos, não conseguem acumular.

Durante demasiado tempo a gestão das finanças familiares foi considerada uma responsabilidade masculina. Esse paradigma deve ficar definitivamente para trás.

A literacia financeira tem aqui um papel central. De uma forma geral, as mulheres tendem a subestimar a sua capacidade de decisão em matérias de gestão financeira e investimento. Esta característica traduz-se frequentemente numa postura mais conservadora face ao risco, optando por soluções mais seguras como depósitos a prazo e outros produtos de baixo rendimento para o investimento das suas poupanças.

Estas soluções, embora confortáveis, oferecem rentabilidades muito limitadas no longo prazo. Esta prudência, embora compreensível, é penalizadora uma vez que um investimento excessivamente defensivo impede o crescimento do património e limita a capacidade de crescimento da poupança para a reforma.

A maternidade acrescenta outra camada a esta realidade. O nascimento de um filho continua a implicar, para muitas mulheres, uma interrupção temporária da carreira ou reduções de horário. Mesmo que curtas, estas pausas acumulam efeitos ao longo dos anos que se traduzem em menores contribuições, menor progressão salarial e menos oportunidades de promoção.

Assim sendo, a penalização é, não só imediata, mas também futura. Aquilo que começa como uma escolha de dedicação familiar traduz-se, décadas depois, num menor conforto financeiro e numa maior vulnerabilidade económica.

Por último, e num país em que cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio, não é possível deixar de referir o seu impacto financeiro, uma vez que cabe tendencialmente à mulher a maior responsabilidade pelos filhos e a gestão diária da família. Com rendimentos mais baixos e encargos superiores, é natural que sobre pouco espaço para a poupança e para o investimento.

Cada mulher deve sentir-se capaz e motivada para assumir o controlo das suas finanças e construir a sua própria segurança.

A desigualdade repete-se assim em diferentes fases da vida, começando por menores rendimentos na juventude, passando para uma poupança mais reduzida na maturidade e culminando numa menor segurança na velhice.

Perante este cenário, a literacia financeira assume-se como uma das ferramentas mais poderosas de transformação. Compreender o dinheiro, planear o futuro e investir de forma informada não é um luxo, mas uma forma de liberdade.

Durante demasiado tempo a gestão das finanças familiares foi considerada uma responsabilidade masculina. Esse paradigma deve ficar definitivamente para trás. A mulher informada, capaz de poupar, investir e planear, é uma mulher mais livre, mais segura e mais preparada para enfrentar imprevistos.

A educação financeira é, por isso, não só uma questão de equidade, mas também de eficiência económica. Sociedades onde as mulheres acumulam património e participam ativamente nas decisões financeiras, são sociedades mais resilientes, com maior estabilidade social e sustentabilidade económica. Reduzir o fosso financeiro entre homens e mulheres não é apenas uma questão de justiça, mas é também uma estratégia de crescimento coletivo.

A mudança, contudo, exige ação em várias frentes. As empresas devem continuar a eliminar disparidades salariais e a promover oportunidades de progressão equitativas. O Estado, por seu lado, tem de reforçar políticas de apoio à parentalidade que não penalizem quem decide ter filhos, enquanto deve criar incentivos à poupança de longo prazo.

No entanto, a mudança começa também no plano individual. Cada mulher deve sentir-se capaz e motivada para assumir o controlo das suas finanças e construir a sua própria segurança. Iniciar uma poupança regular, procurar aconselhamento financeiro e investir em conhecimento são passos simples, mas transformadores, que podem levar a uma maior independência financeira que é, no fundo, uma extensão da própria liberdade.