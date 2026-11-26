Estive na COP31 a falar de resiliência climática com algumas das maiores empresas portuguesas, precisamente no dia em que grande parte de Portugal fechou à espera do Charlie.

Estive na COP31 a falar de resiliência climática com algumas das maiores empresas portuguesas, precisamente no dia em que grande parte de Portugal fechou à espera do Charlie. Enquanto discutíamos em Antália como preparar as organizações para eventos extremos, cá o País parava para se proteger de mais um.

Fora desta sessão, o tema da resiliência ressoou nos múltiplos eventos que decorrem paralelamente às negociações. Num ano que deverá ser o segundo com a temperatura média global mais de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais – marcado por tempestades extremas e ondas de calor- passou a ser inegável a necessidade de nos prepararmos para um clima que não é o que conhecemos. Sempre existiram tempestades, eventos climáticos que criaram inundações e fogos florestais de grandes dimensões, mas o que se verifica agora é um aumento de frequência e de intensidade.

O que é que isto significa para as empresas? Primeiro que tudo, é necessário atualizar os modelos de risco das infraestruturas, das operações, do investimento. Muitas das decisões que são hoje tomadas assentam em séries históricas; pontes, edifícios, unidades industriais são dimensionadas a partir dos eventos que aconteceram. O risco físico tem de entrar no business case, nos critérios de aprovação, na avaliação de ativos. Não como uma análise paralela, qualitativa, mas como uma variável central, quantitativa, com impacto real nos resultados.

Tem também de se pensar nas cadeias de valor, em particular na cadeia de fornecimento, com novas dimensões. Uma empresa pode ter as suas operações próprias protegidas e, ainda assim, sofrer consequências penosas causadas pelas alterações climáticas. Porque o fornecedor ficou sem telhado, porque a estrada ficou cortada, porque não havia energia nem telecomunicações, porque uma seca inesperada teve impacto na produção agrícola. Por isso, importa perceber onde a cadeia de fornecimento está, e a que riscos climáticos está sujeita. Só assim é possível mapear as reais fragilidades num mundo em mudança, a montante, a jusante e nas pessoas. E só depois deste mapeamento é que as empresas conseguem agir.

Por último, é necessário repensar os sistemas de governação. As interdependências entre diferentes empresas e setores nunca foram tão críticas. A energia depende das comunicações, as comunicações dependem da energia, a água, a mobilidade e a saúde dependem de ambas. Nenhuma empresa, nenhum município, nenhum operador conseguirá garantir a sua resiliência sozinho. Ou a preparação é feita de forma coordenada, ou estas dependências continuarão a surgir no pior momento possível.

Os números ajudam a perceber a urgência destas ações. Entre o final de janeiro e fevereiro, as tempestades Kristin, Leonardo e Marta atingiram Portugal, sobretudo o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo, em pouco mais de três semanas. Causaram perdas económicas estimadas em 5,3 mil milhões de euros, das quais só 1,4 mil milhões estavam cobertos por seguros. Para fazer face a estes danos, Portugal pediu apoio à União Europeia e espera receber cerca de 250 milhões de euros. É importante, mas é apenas uma pequena parte do que se perdeu. A diferença é suportada pelas famílias, pelas empresas e pelo Estado (no fundo, por todos os contribuintes).

Mais do que o custo da reconstrução, estes números mostram o custo de não estarmos preparados. Cada euro não investido em prevenção acaba por aparecer mais tarde, multiplicado, na fatura da recuperação. Uma poupança invisível, por vezes, mas muito real num clima em mudança. A adaptação não é uma despesa que se possa adiar. É um investimento que deve entrar nos orçamentos de hoje.

O desafio agora é garantir que esta transição acontece. Sem perder de vista a descarbonização, que tem de continuar! A adaptação não substitui a mitigação, complementa-a. O futuro está a mudar, mas ainda está nas nossas mãos limitar o quão extrema será essa mudança. Cada décima de grau evitada conta. As duas frentes têm de avançar em simultâneo, para travar o que ainda podemos travar e preparar-nos para o que já não conseguimos evitar.

Em Antália, uma frase surgiu, não totalmente original, mas agora central: “Prepare for the worst, hope for the best”. Tendo em consideração o desafio que temos pela frente, proponho uma nova versão: “Prepare for the worst, work for the best”.