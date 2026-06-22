O consumidor como protagonista da transição energética

Colocar o consumidor no centro não é apenas uma escolha política — é uma condição indispensável para uma transição energética eficaz, justa e duradoura.

A transição energética deixou de ser um desafio exclusivamente tecnológico para se tornar uma questão de cidadania. A Comissão Europeia é clara: o sucesso da descarbonização depende da participação ativa e informada dos consumidores — premissa que o Citizen Energy Package e o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) consagram ao colocarem o cidadão no centro do sistema energético. O modelo tradicional do setor energético assentava numa lógica linear: produção centralizada, transporte, distribuição e consumo final. Este modelo está a ser progressivamente substituído por um sistema mais descentralizado, digital e participativo, no qual o cidadão pode produzir, autoconsumir, armazenar e partilhar energia. Portugal tem respondido a este apelo com resultados que surpreendem pela escala e pela velocidade, mas que ainda revelam fragilidades que importa reconhecer.

De acordo com as Estatísticas Rápidas das Renováveis da DGEG, a produção de eletricidade de origem renovável atingiu 45.493 GWh de abril 2025 a março 2026, registando um crescimento face ao período anterior. A base do sistema continua a assentar nas tecnologias eólica e hídrica (73,2% da produção renovável), enquanto a capacidade instalada total de fontes renováveis já ascende a 22 GW, incluindo 3,2 GW de produção descentralizada. A ERSE confirma que, neste segmento, a quase totalidade das unidades corresponde à tecnologia solar fotovoltaica, tendência que ganha expressão na escala do fenómeno: em 2024 existiam cerca de 237 mil Unidades de Produção de Autoconsumo em Portugal continental, correspondentes a aproximadamente 1,8 GW de potência instalada, refletindo a rápida disseminação destas soluções junto de consumidores e PME. São números que refletem um país em transformação — e o papel crescente das escolhas individuais e empresariais neste processo.

Para as PME, o fotovoltaico é, antes de mais, uma decisão financeira: reduzir os custos energéticos em 30% a 60% representa uma vantagem competitiva concreta. Mas há uma dimensão estratégica emergente. As Diretivas CSRD e Omnibus estão a transformar as cadeias de abastecimento: PME sem práticas sustentáveis verificáveis arriscam-se a perder contratos com grandes clientes. No contexto do nearshoring, as credenciais ESG tornaram-se fatores de competitividade reais. Para 2026, existem apoios com taxas de financiamento até 85% nos programas do Portugal 2030/COMPETE 2030, a redução progressiva da taxa de IRC (19% em 2026, com regimes favoráveis para PME) e soluções de financiamento verde com critérios ESG integrados pela banca.

Portugal tem motivos genuínos para se orgulhar da sua trajetória.

No fotovoltaico residencial, porém, a promessa esbarra numa realidade mais complexa. Um sistema doméstico típico de 3 a 6 kWp representa um investimento aproximado entre 6.000 euros e 12.000 euros, com um retorno estimado entre 7 e 12 anos. O que muitos desconhecem é que no atual quadro legal, a energia excedente injetada na rede pública não é remunerada por defeito: sem contrato com um comercializador, o produtor cede a energia gratuitamente. Acresce que, em função da potência instalada (700W) e da injeção na rede, existe obrigação de registo na DGEG, cujo incumprimento pode levar a sanções administrativas, impedir a monetização do excedente e gerar custos de regularização retroativa. Esta combinação cria um efeito dissuasor significativo.

O consumidor português está a tornar-se, progressivamente, produtor e agente energético que as políticas europeias idealizaram. Mas transformar intenção em mudança efetiva exige mais do que incentivos financeiros: exige simplificação regulatória, informação clara e a garantia de que quem produz energia renovável é realmente recompensado. Neste âmbito aguarda-se que as alterações ao Decreto-Lei 15/2022, que em breve conheceremos, tragam soluções concretas para acelerar esta transformação.

Neste contexto, a literacia energética deixa de ser um complemento e torna-se um verdadeiro fator de poder. Um consumidor que desconhece as regras do jogo fica à margem da transição. Sem literacia, não há participação; há inércia. E sem participação ativa, o modelo descentralizado que as políticas europeias e nacionais projetam corre o risco de ficar aquém do planeado. Capacitar os cidadãos com informação acessível e fiável é, por isso, uma condição essencial para transformar potencial em ação efetiva.