O consumidor português é um tipo desconfiado

Não é o consumidor que tem de mudar. Em ambientes de baixa confiança, o marketing não pode limitar-se a criar notoriedade ou desejo. Tem de reduzir incerteza.

Há uma explicação recorrente para a forma como o mercado português reage à inovação. Costuma dizer-se que o consumidor é conservador. Prefere o que conhece, muda devagar e adota tarde. É uma leitura confortável para as marcas, porque desloca o problema para fora da sua intervenção.

Mas não é a leitura correta. O consumidor português não rejeita liminarmente tudo o que é novo. Prefere avaliar o risco como tipo ponderado que é.

Os dados ajudam a esclarecer. Em Maio de 2026, o índice de confiança do consumidor em Portugal situava-se em -27 pontos, um nível claramente negativo e revelador de cautela face ao futuro. Este dado não é um detalhe macroeconómico, mas sim um sinal comportamental. Mostra como as pessoas decidem: com prudência, com reserva e com uma tendência natural para proteger escolhas.

Esse padrão não começa nem acaba no consumo. Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram, de forma consistente, níveis mais baixos de confiança nas instituições nacionais quando comparadas com entidades externas. Isto diz muito sobre o ambiente cultural onde as marcas operam: um contexto onde a confiança não é dada, é conquistada.

E isso muda a forma como se deve interpretar o mercado. O consumidor português não é fechado. É seletivo. Observa mais, compara mais, espera mais. Não porque resista à inovação, mas porque precisa de mais sinais de segurança antes de decidir. A abertura existe pois mais de metade dos consumidores experimenta novas marcas, mas a continuidade depende de outra variável: a credibilidade.

A diferença é, assim, estrutural. Num mercado com níveis elevados de confiança, a novidade pode ser suficiente para gerar experimentação. A comunicação pode centrar-se na proposta de valor, na diferenciação, na promessa. Em Portugal, isso raramente basta. A pergunta implícita é outra: será que isto entrega o que promete?

É aqui que muitas marcas falham.

Promessas amplas, posicionamentos pouco claros e uma distância frequente entre comunicação e experiência real aumentam exatamente aquilo que dizem combater: a hesitação. Cada falha não é apenas uma venda perdida. É um reforço de um padrão de desconfiança que se generaliza à categoria.

Neste contexto, o problema deixa de ser comportamental e passa a ser estratégico. Não é o consumidor que tem de mudar. São as marcas que têm de compreender o mercado onde operam. Em ambientes de baixa confiança, o marketing não pode limitar-se a criar notoriedade ou desejo. Tem de reduzir incerteza.

Isso exige consistência ao longo do tempo. Exige clareza na proposta de valor. Exige capacidade de cumprir de forma previsível o que se promete. Menos discurso aspiracional e mais evidência concreta.

A adoção mais lenta de novos serviços, plataformas ou produtos inovadores em Portugal não deve ser interpretada como atraso. É, muitas vezes, uma resposta racional a um histórico de mensagens pouco claras e experiências inconsistentes.

E essa responsabilidade está do lado das marcas. Num mercado onde a confiança é limitada, a diferenciação não vem apenas da inovação. Vem da credibilidade. E as marcas que conseguem construir essa credibilidade não crescem apenas mais depressa. Crescem com menos fricção, mais lealdade e maior capacidade de capturar valor. O consumidor português não é conservador. É profundamente desconfiado.