A maioria dos investidores deseja retornos acima da média, mas poucos estão verdadeiramente dispostos a aceitar o desconforto necessário para os alcançar.

Num mundo em que a informação se propaga quase instantaneamente e os mercados parecem, pelo menos no curto prazo, reagir mais ao ruído do que à substância, alcançar rentabilidades acima da média continua a ser uma ambição de muitos investidores. Mas estarão os investidores verdadeiramente dispostos a aceitar aquilo que esse sucesso pode exigir?

À primeira vista, a resposta parece evidente. No entanto, existe uma grande diferença entre desejar rentabilidades superiores e aceitar as condições necessárias para as alcançar. Por vezes, isso significa investir em empresas nas quais poucos acreditam ou manter um investimento quando a maioria já decidiu vender.

Ao longo da história, alguns dos investidores mais bem-sucedidos demonstraram que é possível obter resultados superiores seguindo caminhos diferentes dos da maioria. Não por uma necessidade permanente de contrariar o mercado, mas pela capacidade de pensar de forma independente e defender as suas convicções quando existem razões sólidas para o fazer.

As grandes oportunidades de investimento raramente são consensuais quando surgem. Pelo contrário, tendem a aparecer em momentos de dúvida e incerteza.

Na prática, essa independência implica aceitar uma realidade pouco intuitiva. Algumas das melhores decisões de investimento são tomadas em circunstâncias pouco confortáveis. Comprar quando o medo domina, vender quando a euforia parece não ter fim ou manter posições quando a maioria dos investidores perdeu a confiança, são decisões relativamente fáceis de defender em teoria. A dificuldade surge quando é necessário tomá-las com dinheiro próprio, sem qualquer garantia de que o mercado acabará por dar razão a quem as tomou.

Existe uma tendência natural para procurar segurança no comportamento coletivo porque tende a ser mais fácil acreditar numa oportunidade quando todos parecem concordar com ela. O problema é que, quando uma decisão parece demasiado evidente e confortável, é provável que essa convicção já esteja incorporada no preço.

As grandes oportunidades de investimento raramente são consensuais quando surgem. Pelo contrário, tendem a aparecer em momentos de dúvida e incerteza, quando a percepção do risco é mais emocional do que racional e o caminho está longe de ser evidente.

Isso não significa que todas as empresas desprezadas pelo mercado sejam boas oportunidades, mas apenas que o consenso nem sempre é o melhor guia para quem procura alcançar resultados superiores.

Pensar de maneira diferente não é suficiente. É necessário ter boas razões para o fazer e aceitar que o mercado pode demorar a reconhecer aquilo que parece evidente a quem tomou a decisão.

Identificar uma boa oportunidade não significa que o mercado a reconheça rapidamente. Uma ação pode estar desvalorizada e continuar assim durante longos períodos. Entretanto, o investidor terá de conviver com dúvidas, criticas e perdas temporárias que podem abalar até as mais fortes convicções.

É nestas alturas que a paciência deixa de ser uma virtude abstrata e passa a ter um custo muito concreto. À medida que os meses passam sem resultados, as dúvidas aumentam, sobretudo quando outros investimentos continuam a valorizar-se. A tentação de abandonar o investimento começa então a parecer uma decisão sensata, mesmo que os fundamentos que justificaram a compra permaneçam inalterados.

A experiência não elimina estas dificuldades. Mesmo quem acompanha os mercados há muitos anos conhece o desconforto de ver uma decisão fundamentada produzir resultados negativos durante bastante tempo. Pode, contudo, ajudar a lidar com essas situações sem permitir que a evolução das cotações se sobreponha à análise que esteve na origem do investimento.

Howard Marks tem defendido, ao longo dos anos, a importância de pensar de forma diferente para conseguir resultados superiores. Contudo, pensar de maneira diferente não é suficiente. É necessário ter boas razões para o fazer e aceitar que o mercado pode demorar a reconhecer aquilo que parece evidente a quem tomou a decisão. Ter razão antes do tempo pode ser uma experiência bastante ingrata.

Existe ainda uma distinção fundamental entre manter uma convicção e insistir num erro. A independência de pensamento não dispensa a humildade de reconhecer quando as circunstâncias mudaram.

O sucesso não depende apenas da capacidade de identificar boas oportunidades, mas também da forma como cada investidor lida com os períodos em que as suas decisões parecem não produzir os resultados esperados.

Um investidor pode ter boas razões para discordar da maioria e, ainda assim, estar errado. Saber distinguir uma perda temporária de uma deterioração efectiva dos fundamentos do investimento é tão importante como ter coragem para tomar uma decisão impopular.

Não existe uma forma infalível de saber, em cada momento, se a paciência acabará por ser recompensada ou se apenas está a adiar o reconhecimento de um erro. A possibilidade de perda pode ser estimada, analisada e gerida, mas nunca eliminada. Nenhuma análise, por mais rigorosa que seja, permite antecipar todos os acontecimentos que irão influenciar os mercados.

Talvez seja este o custo menos visível de procurar rentabilidades acima da média. O sucesso não depende apenas da capacidade de identificar boas oportunidades, mas também da forma como cada investidor lida com os períodos em que as suas decisões parecem não produzir os resultados esperados. É nesses momentos que a independência de pensamento, a paciência e a capacidade de reconhecer os próprios erros podem fazer a diferença.

Nos mercados financeiros, nem sempre as melhores decisões são as que oferecem maior tranquilidade. Algumas exigem tempo, outras obrigam a contrariar a opinião dominante e muitas deixam dúvidas que só o futuro poderá esclarecer. Talvez por isso, quando olhamos para os resultados dos investidores mais bem sucedidos, nem sempre seja fácil perceber tudo aquilo que tiveram de enfrentar para os alcançar.