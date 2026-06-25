O desafio das empresas familiares

O verdadeiro desafio será transformar os valores que estiveram na origem do sucesso — proximidade, dedicação e espírito empreendedor — numa nova capacidade de inovação, adaptação e liderança

Durante muitos anos, o crescimento de uma empresa media-se, sobretudo, pela sua capacidade de aumentar a faturação, conquistar clientes e expandir as suas equipas. Atualmente, esta leitura já não é suficiente e as empresas enfrentam um desafio mais complexo: crescer sem perder a sua identidade, cultura e capacidade de decisão.

Esta transformação é particularmente acentuada no contexto das empresas familiares que nasceram da visão, proximidade e dedicação absoluta dos seus fundadores. A ligação direta ao negócio foi, de facto, determinante para estabelecer relações de confiança duradouras e consolidar a reputação no mercado. Contudo, à medida que as organizações cresceram, tornou-se necessário adaptar às novas exigências do mercado, marcadas por uma concorrência mais intensa e por uma crescente complexidade operacional.

Seja a internacionalização, a aceleração tecnológica, a crescente exigência dos clientes ou a pressão sobre o talento, as empresas são obrigadas a repensar a forma como operam. E o desafio deixou de estar apenas na competência técnica, atingiu igualmente a capacidade de conceber estruturas organizacionais mais resilientes, capazes de assegurar continuidade sem depender exclusivamente da presença constante da liderança.

Este não é um tema exclusivo de Portugal, mas assume uma relevância particular no contexto nacional. Parte significativa do tecido empresarial ainda continua assente em modelos familiares, muitos dos quais construídos com enorme mérito e visão de longo prazo, mas onde o risco aumenta quando os modelos de funcionamento permanecem excessivamente centralizados ou dependentes da experiência individual de algumas pessoas-chave.

Contrariamente ao que é frequentemente referido, a profissionalização de uma organização não implica a perda da sua personalidade, mas a criação de processos mais claros, a distribuição de responsabilidades, o reforço da autonomia e a possibilidade de partilha de conhecimento.

E entre os elementos críticos deste processo, destaca-se a presença de gestores capazes de gerar confiança suficiente para garantir o bom funcionamento da organização, assegurando qualidade, consistência e visão estratégica. Num contexto em que a inteligência artificial e a automação estão a causar uma transformação profunda na forma como as empresas operam, o verdadeiro valor da liderança desloca-se para dimensões menos automáticas: cultura, capacidade de decisão, construção de equipas e pensamento estratégico.

Chegamos, assim, a uma espécie de “full circle”. As novas gerações de liderança terão de assumir a responsabilidade de dar continuidade à visão original do fundador, adaptando-a às exigências de uma economia mais competitiva, tecnológica e global. Preservar o legado, por si só, já não basta; o verdadeiro desafio será transformar os valores que estiveram na origem do sucesso — proximidade, dedicação e espírito empreendedor — numa nova capacidade de inovação, adaptação e liderança estratégica.