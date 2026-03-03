O desafio estratégico do QFP 2028-2034: Portugal na encruzilhada europeia

Uma redução significativa das verbas de coesão traduzir-se-á num dilema: assistimos a uma compressão drástica do investimento público ou enfrentamos uma pressão acrescida sobre dívida e carga fiscal.

A recente tragédia provocada pela depressão Kristin em Portugal veio confirmar uma realidade estrutural: pouco ou nada acontece no país, do apoio à emergência ao investimento estratégico, sem que os fundos europeus sejam chamados à discussão. No entanto, a montante da urgência atual, desenrola-se em Bruxelas um processo vital para o nosso futuro coletivo: a negociação do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034. Este será o teste decisivo à nossa capacidade de defesa do interesse nacional, num momento em que a arquitetura do orçamento europeu sofre uma mutação profunda.

Uma mudança de paradigma

A Comissão Europeia propõe um orçamento de quase 2 biliões de euros (cerca de 1,26% do RNB da União). Embora o envelope global cresça face ao quadro atual, a reorganização das prioridades é drástica. A grande novidade reside na criação de 27 “Partnership Plans” — um por Estado-membro — que agregam Coesão, Agricultura, Pescas e Políticas Sociais num único quadro operacional nacional.

Este modelo, embora prometa simplificação administrativa, encerra riscos políticos: desloca o foco da coesão territorial das regiões para os governos centrais e reforça a discricionariedade na negociação. Ao canalizar recursos para áreas como a Defesa, Investigação e Transição Verde/Digital, a proposta penaliza a tradicional política de coesão. Para países como Portugal, isto significa disputar uma fatia menor de fundos “clássicos” num ambiente muito mais competitivo, orientado pelo desempenho e pelo alinhamento com prioridades transversais da UE.

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) já veio validar este receio. No seu parecer, alerta que a nova arquitetura pode gerar assimetrias no acesso às verbas. Os Estados-Membros com maior capacidade administrativa e financeira estarão em vantagem para captar os benefícios da nova flexibilidade, deixando os países estruturalmente dependentes — como Portugal — numa posição de fragilidade caso não negociem com eficácia os critérios de desempenho.

A dependência como risco estratégico

Em Portugal, este debate não é abstrato. Nas últimas décadas, os fundos europeus financiaram uma proporção esmagadora do investimento público anual. Esta dependência é financeira, mas também institucional. Grandes projetos de mobilidade, regeneração urbana, modernização de infraestruturas escolares e transição climática foram desenhados à medida das regras de Bruxelas. As nossas políticas públicas perderam capacidade de agenda-setting, limitando-se em muitas áreas a dar operacionalidade às prioridades, metodologias e regulamentos comunitários.

Uma redução significativa das verbas de coesão traduzir-se-á, inevitavelmente, num dilema nacional: ou assistimos a uma compressão drástica do investimento público, ou enfrentamos uma pressão acrescida sobre a dívida e a carga fiscal.

Perante este cenário, Portugal não pode limitar-se a uma postura defensiva. A defesa do interesse nacional exige três frentes de ação: Em primeiro lugar devemos unir esforços com os “Amigos da Coesão” para garantir que a convergência regional não é diluída na nova arquitetura orçamental. Em segundo lugar devemos utilizar os resultados do Portugal 2030 e do PRR como prova de impacto macroeconómico. A mensagem deve ser clara: reduzir o envelope português não é um problema meramente nacional, mas sim um enfraquecimento da coesão interna da União e da sua legitimidade política. Por último, Portugal precisa de antecipar o pior cenário. Isso implica rever prioridades de investimento, qualificar a Administração Pública e reforçar os sistemas de inteligência económica para disputar com sucesso fundos competitivos — da defesa à inovação empresarial.

Defender o interesse nacional no QFP 2028-2034 é, acima de tudo, assegurar que Portugal não volta a ficar retido na periferia da convergência europeia, precisamente no momento em que o centro do jogo orçamental se está a deslocar.