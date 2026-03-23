O desconforto inevitável de investir

As estatísticas mostram que quem permanece investido é beneficiado pelo ambiente favorável à valorização. No entanto, muitos investidores ainda vivem concentrados na possibilidade da próxima queda.

Ao longo das últimas décadas, os mercados acionistas dos EUA e da Europa subiram em cerca de dois terços dos dias de negociação. Este é um dos factos mais consistentes dos mercados financeiros e, paradoxalmente, um dos mais ignorados pelos investidores.

Na prática, significa que quem permanece investido passa a maior parte do tempo num ambiente favorável à valorização. Ainda assim, muitos investidores vivem concentrados na possibilidade da próxima queda. O receio de correções acaba frequentemente por pesar mais do que a evidência estatística de longo prazo. Este aparente paradoxo diz muito sobre a forma como se pensa e decide perante a incerteza.

As quedas de mercado tendem a ser rápidas, abruptas e emocionalmente intensas. As subidas, pelo contrário, são muitas vezes lentas, progressivas e até monótonas.

Evitar os piores dias pode parecer uma estratégia prudente, até se perceber que os melhores dias surgem frequentemente nos períodos de maior incerteza e que ficar fora do mercado nesses momentos tem um custo muito significativo.

O mercado pode levar anos a consolidar ganhos e, em poucas semanas, devolver uma parte relevante desses mesmos ganhos. Esta assimetria temporal deixa uma marca psicológica profunda e faz com que a rapidez da desvalorização pareça mais significativa do que a progressão gradual da valorização. Na teoria, todos sabem que a volatilidade faz parte do processo de investimento.

Nos livros, ela surge diluída em médias históricas e desvios padrões. Na prática, lidar com uma carteira que desvaloriza 15% ou 20% num curto espaço de tempo é um exercício emocional muito mais exigente do que qualquer simulação sugere.

A volatilidade é sempre mais fácil de aceitar em retrospetiva do que quando está a acontecer. A este facto junta-se uma tendência comum que consiste em extrapolar o passado recente para o futuro imediato.

O que aconteceu nos últimos três meses influencia fortemente aquilo que se espera para os três meses seguintes. Depois de uma sequência de quedas, instala-se a convicção de que alguma coisa mudou estruturalmente e de que “desta vez é diferente”.

O mesmo se passa após um período prolongado de subida, em que cresce a sensação de que o mercado se tornou previsível e que uma correção está iminente. Nem uma coisa nem outra costuma ser verdadeira, mas ambas parecem plausíveis no momento em que são pensadas.

Esta realidade ajuda a explicar o facto de tantos investidores tentarem antecipar correções do mercado. A ideia de sair antes da queda é naturalmente sedutora. O problema é que os mercados não anunciam as viragens com antecedência.

Saber que o mercado sobe na maioria dos dias pouco ajuda se, nos momentos de maior tensão, a decisão for abandonar o mercado.

Evitar os piores dias pode parecer uma estratégia prudente, até se perceber que os melhores dias surgem frequentemente nos períodos de maior incerteza e que ficar fora do mercado nesses momentos tem um custo silencioso, mas muito significativo.

Também é difícil explicar com rigor o que leva os preços dos ativos a moverem-se da forma como se movem. Em retrospetiva surgem sempre narrativas convincentes. Fala-se de dados macroeconómicos, decisões dos bancos centrais ou resultados empresariais acima ou abaixo do esperado.

No entanto, quem acompanha o mercado diariamente sabe que a relação entre as notícias e os movimentos de preço nem sempre é linear: boas notícias podem coincidir com quedas e más notícias podem ser simplesmente ignoradas.

Se nos limitarmos aos factos, a conclusão é desconfortável. O mercado é um mecanismo onde informação e emoção coexistem, a eficiência raramente prevalece de forma absoluta e o ruído tende a sobressair. Mesmo investidores profissionais admitem que podem errar em 30% ou 40% das decisões sem comprometer um bom resultado, o que torna evidente que a precisão absoluta é uma ilusão.

No fundo, investir é menos um exercício de previsão e mais um exercício de disciplina. O verdadeiro desafio não passa por adivinhar a próxima correção, mas por manter uma estratégia coerente quando o desconforto aumenta.

O maior risco para o investidor raramente é o mercado. É a reação ao mercado. As oscilações são inevitáveis, mas são as decisões precipitadas que deixam marcas duradouras.

O risco raramente está na estatística de longo prazo, mas sim na reação individual às oscilações de curto prazo. E saber que o mercado sobe na maioria dos dias pouco ajuda se, nos momentos de maior tensão, a decisão for abandonar o mercado.

A maturidade no investimento não se mede pela capacidade de antecipar cada correção, mas pela consistência com que se atravessam os ciclos. A volatilidade não é uma anomalia do mercado, mas o preço a pagar pela rentabilidade de longo prazo. Quem participa nos mercados tem de aceitar esse custo como parte do processo.

No final, a lição tende a repetir-se. O maior risco para o investidor raramente é o mercado. É a reação ao mercado. As oscilações são inevitáveis, mas são as decisões precipitadas que deixam marcas duradouras.

No longo prazo, o mercado tende a recompensar menos quem tenta antecipar cada queda e mais quem consegue permanecer investido tempo suficiente para deixar as probabilidades trabalharem a seu favor.