O difícil não é adotar IA, é saber o que fazer com ela

O potencial não está em fazer mais rápido, mas sim em fazer melhor, em decidir com mais contexto, antecipar problemas, libertar equipas de tarefas repetitivas e criar novas formas de dar resposta.

Um estudo do MIT publicado em 2025 concluiu que 95% dos projetos de Inteligência Artificial (IA) generativa em empresas não gera retorno mensurável. Não por falta de tecnologia, mas por falta de método. E, por isso, muitas empresas estão a automatizar ineficiência à velocidade da IA.

Durante anos, a pergunta era se deveríamos adotar IA. Hoje essa pergunta não faz sentido. A IA já está nas organizações, nos processos e nas decisões do dia a dia, do desenvolvimento de software à análise de dados, das operações ao recrutamento, do marketing ao apoio ao cliente. Mas velocidade de adoção não representa maturidade.

Ter ferramentas não é estratégia, automatizar tarefas não é criar valor e lançar projetos-piloto não é transformar uma organização. A maioria das empresas não tem ainda uma estratégia de IA. Tem experimentação dispersa.

O verdadeiro desafio já não está na adoção da IA, está em governar, integrar e medir. A diferença competitiva começa quando uma organização consegue transformar experimentação em escala, eficiência em impacto, tecnologia em valor sustentável. E esse é um dos maiores testes de liderança da próxima década.

A IA trouxe urgência e todas as organizações querem avançar mais rápido e ganhar produtividade. Mas a pressão para adotar tecnologia é um risco quando não existe clareza sobre dados, segurança, governação, talento e responsabilidade. A IA sem governação não escala inteligência. Escala risco.

É fácil começar a usar IA. O difícil é garantir que essa utilização está alinhada com os objetivos do negócio, que respeita critérios de qualidade, que pode ser auditada, e que gera impacto real para clientes e equipas. Quando essa base não existe, a tecnologia não resolve problemas, mas sim amplifica-os.

Dados dispersos, processos pouco claros, decisões pouco transparentes e responsabilidades mal definidas tornam-se mais rápidos, mais difíceis de controlar e mais caros de corrigir. É o caso do desenvolvimento de software, uma das áreas onde o impacto é hoje mais visível. A tecnologia acelera ciclos de entrega, apoia equipas na criação e validação de código, melhora testes e antecipa falhas. Mas esse potencial só se concretiza quando existem equipas preparadas, processos bem definidos, dados fiáveis, e critérios claros sobre onde a tecnologia deve intervir e onde a decisão humana continua a ser essencial.

Muitas organizações continuam a olhar para a IA como uma forma de fazer mais depressa aquilo que já faziam. O potencial não está em fazer mais rápido, mas sim está em fazer melhor, em decidir com mais contexto, antecipar problemas, libertar equipas de tarefas repetitivas e criar novas formas de responder ao mercado.

Governar IA significa saber que dados estão a ser utilizados, que modelos estão em causa, que decisões estão a ser apoiadas por tecnologia e que impacto essas decisões podem ter. Isto significa definir responsabilidades, preparar equipas, medir resultados e garantir que a inovação acontece com disciplina. A confiança na IA não se constrói com promessas, mas constrói-se com transparência, consistência e resultados mensuráveis.

Este ano, a diferença não está entre empresas que usam IA e empresas que não usam. Está entre as que conseguem criar valor com ela e as que apenas acumulam ferramentas. E, pela matemática atual, isto significa que a maioria não vai conseguir dar esse passo. Não porque a tecnologia falhe, mas porque a disciplina não vai aparecer.