O dinheiro não é tudo, mas toca tudo

Mais do que um fim em si mesmo, o dinheiro é um instrumento que cria segurança, liberdade e oportunidades e o seu impacto depende muito da forma como é gerido e utilizado no dia a dia.

Se pedíssemos a várias pessoas que definissem, numa única palavra, o que o dinheiro significa para si, dificilmente obteríamos uma resposta consensual. Para uns seria riqueza, para outros segurança, liberdade, estatuto ou simplesmente tranquilidade.

A diversidade das respostas não surpreende. O dinheiro é uma realidade comum, mas o seu significado é profundamente moldado pela história, pelas experiências e pelas circunstâncias de cada um.

T.Harv Eker sublinha no livro “Secrets of a millionaire mind” que as estatísticas apontam o dinheiro como uma das principais causas de conflito nas relações, em particular entre casais. Importa, porém, clarificar, que o problema raramente reside apenas na sua escassez ou abundância.

A verdadeira causa da fricção é a divergência de valores, hábitos e prioridades sobre a forma como o dinheiro deve ser utilizado. Quando essas diferenças não são reconhecidas e trabalhadas com maturidade, transformam-se em tensão acumulada e desgaste relacional.

Falar de dinheiro continua a ser, para muitos, um assunto desconfortável. No entanto, discutir orçamentos, objetivos financeiros, hábitos de consumo ou planos de poupança não deve ser entendido como um confronto, mas como um alinhamento.

Para uns, o dinheiro é sobretudo um instrumento que serve para proporcionar prazer imediato, através de experiências, conforto e acesso aos bens desejados. Para outros, o dinheiro assume uma função estratégica devendo não só ser utilizado na satisfação dos desejos no presente, mas também deve ser preservado, poupado e investido de forma a permitir segurança e consumo no futuro.

Nenhuma destas visões é, por si só, errada. Na verdade, ambas têm validade e podem complementar-se. O verdadeiro risco surge quando não são discutidas de forma aberta e transparente.

Falar de dinheiro continua a ser, para muitos, um assunto desconfortável. Evita-se o tema até ao limite e quando já não é possível adiá-lo, a conversa tende a ser tensa. No entanto, discutir orçamentos, objetivos financeiros, hábitos de consumo ou planos de poupança não deve ser entendido como um confronto, mas como um alinhamento.

Só quando cada pessoa compreende o que o dinheiro significa para si e para quem partilha a sua vida, é que é possível estabelecer regras claras e expectativas realistas. Casais que constroem uma visão financeira comum tendem a ter relações mais sólidas e transparentes, estando menos sujeitos a conflitos recorrentes.

Existe também a convicção, amplamente difundida, de que enriquecer depende sobretudo de salários elevados. No entanto, a realidade mostra que a prosperidade está mais ligada à forma como se gere o que se ganha do que ao valor nominal do rendimento.

Não faltam exemplos de profissionais com vencimentos elevados que vivem numa pressão financeira permanente por não ajustarem o seu padrão de vida à sua estratégia de longo prazo.

Melhorar a situação financeiramente não passa necessariamente por ganhar mais, mas sim por gastar menos do que recebe, investir a diferença e permitir que o tempo faça o seu trabalho através da capitalização dos rendimentos.

O chamado fenómeno da “inflação do estilo de vida” ilustra bem essa realidade. À medida que o rendimento aumenta, as despesas tendem a aumentar, seja na compra de um carro melhor, uma casa maior, ida a restaurantes mais exclusivos ou no usufruto de férias mais dispendiosas. Porém, nada disto é, em si mesmo negativo.

O problema surge quando estas decisões não são tomadas com a consciência das suas consequências. Sem disciplina e planeamento, o aumento de rendimento pode traduzir-se apenas numa maior exposição ao risco e menor capacidade de poupança.

A história oferece exemplos paradigmáticos. O cantor Michael Jackson ou o pugilista Mike Tyson são apenas dois exemplos de pessoas que acumularam fortunas ao longo das suas carreiras e, ainda assim, enfrentaram processos de falência pessoal durante a sua vida. O facto de gastarem descontroladamente os milhões que ganhavam, não conseguindo dessa forma poupar nada no final, levou a esse desfecho.

A conclusão é simples, embora nem sempre fácil de aplicar. Melhorar a situação financeiramente não passa necessariamente por ganhar mais, mas sim por gastar menos do que recebe, investir a diferença e permitir que o tempo faça o seu trabalho através da capitalização dos rendimentos. Mesmo sabendo que as escolhas na vida não estão sempre relacionadas com dinheiro, é importante ter sempre presente o impacto financeiro dessas escolhas.

Paradoxalmente, apesar do dinheiro influenciar de forma determinante a qualidade de vida, raramente somos formalmente educados para o gerir. Importa, por isso, compreender as suas três funções essenciais:

a função de troca, em que o dinheiro é um meio que permite adquirir bens e serviços. Esta função está associada à utilidade e ao prazer imediato. Exige, contudo, consciência para evitar decisões impulsivas que comprometam o equilíbrio financeiro. a função da poupança, onde poupança é, por definição, a parte do rendimento que não é gasto. Representa a capacidade de adiar o consumo imediato em prol de objetivos futuros. Poupa-se para imprevistos, para preparar a reforma, para concretizar sonhos ou simplesmente para garantir que o valor do nosso trabalho se reflete em resultados tangíveis. A poupança é uma expressão de responsabilidade e de respeito pelo próprio esforço. a função do crescimento representa o investimento que, se for feito de uma forma criteriosa, tende a multiplicar-se ao longo do tempo. Este é o princípio da capitalização dos rendimentos, onde os rendimentos são reinvestidos e vão crescendo de forma composta ao longo do tempo. Esta função é uma das mais poderosas ferramentas de construção de riqueza a longo prazo.

Persiste ainda a crença popular de que o dinheiro corrompe. No entanto, esta é uma visão simplista. O dinheiro é, por natureza, neutro. Ele tende apenas a amplificar o caráter das pessoas. Potencia virtudes e expõe fragilidades.

Por isso, a educação financeira não se esgota em números, taxas ou produtos de investimento. É também uma questão de valores como a ética, responsabilidade e consciência social.

O dinheiro é mais do que matéria. Ele é um espelho das nossas prioridades e atitudes. Tem o poder de unir ou separar, libertar ou aprisionar. Deve, por isso, ser encarado com respeito e responsabilidade.

É igualmente frequente ouvir que o dinheiro não traz felicidade. É verdade. O dinheiro não compra o amor genuíno ou a amizade sincera, mas a ausência de recursos também não é sinónimo de felicidade.

A dependência excessiva do trabalho ou de credores limita a liberdade individual. O dinheiro, quando bem gerido, amplia opções, permite escolher caminhos, apoiar causas e, sobretudo, ganhar tempo. E o tempo, esse sim, é o ativo mais escasso e irreversível que possuímos.

Concluindo, o dinheiro é mais do que matéria. Ele é um espelho das nossas prioridades e atitudes. Tem o poder de unir ou separar, libertar ou aprisionar. Deve, por isso, ser encarado com respeito e responsabilidade.

Falar sobre dinheiro, aprender a geri-lo, poupar, investir e planear não são atos meramente técnicos, são antes decisões estruturantes de vida. No entanto, o dinheiro não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta, mas como todas as ferramentas poderosas, exige competência no seu uso.

Como alguém disse um dia, “o dinheiro não é tudo, mas toca tudo”. E quanto mais cedo compreender isso, melhor preparado estará para viver com mais tranquilidade, liberdade e propósito. Se é verdade que ter dinheiro não garante felicidade, também é verdade que a sua ausência não a assegura. Assim, entre ter mais ou menos opções, a escolha racional dificilmente deixa margem para dúvidas.