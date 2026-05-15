O dinheiro também se educa em família

Em muitos contextos familiares, falar de dinheiro foi, e continua a ser, um motivo de constrangimento, sendo visto como de mau tom, mas não deve ser tabu. Porquê?

O Dia Mundial da Família deve ser um momento de união e celebração, e também um momento para refletirmos sobre aquilo que construímos juntos. Mas, além dos laços afetivos, a verdadeira força de uma família reside também na sua capacidade de construir um futuro seguro e resiliente. Essa construção passa, inevitavelmente, por escolhas financeiras conscientes.

Em muitos contextos familiares, falar de dinheiro foi, e continua a ser, um motivo de constrangimento sendo muitas vezes visto como de mau tom. No entanto, falar de dinheiro em família não deve ser um tabu, mas sim um pilar para o bem-estar de todos. Uma boa gestão das finanças familiares altera toda uma dinâmica e assegura o bem-estar comum. Uma família que planeia em conjunto, cresce em conjunto.

O primeiro passo é o mais simples: definir objetivos comuns. Seja a compra de uma casa, a educação dos filhos ou uma viagem de férias, ter uma meta clara transforma a poupança num projeto de família. Os projetos unem, dão foco e visão convergente. Com um propósito definido, a criação de um orçamento mensal torna-se uma ferramenta poderosa, permitindo identificar onde cada euro é gasto e onde é possível otimizar. Cada poupança é vista como uma pequena vitória para alcançar um bem comum.

O segundo passo é envolver todos os membros da família, independentemente da idade. Ensinar as crianças sobre o valor do dinheiro, através de pequenos gestos e responsabilidades ajustadas à idade, não só as prepara para o futuro, como ajuda a criar uma cultura de responsabilidade partilhada. Quando todos percebem a importância de contribuir para a redução dos gastos, por exemplo na fatura da eletricidade ou no desperdício alimentar, os resultados tornam-se mais visíveis para todos.

É também essencial adotar hábitos de consumo mais inteligentes e sustentáveis. Desde optar por cozinhar mais em casa, a par com o planeamento das refeições da semana, evitando compras não essenciais. Reduzir gastos em assinaturas que já não se utiliza ou renegociar contratos de serviços são outras formas eficazes de libertar dinheiro para os objetivos da família. Estas são pequenas mudanças no dia a dia que podem gerar uma poupança surpreendente ao final do mês.

Por fim, o último passo tem a ver com a inevitabilidade. A inevitabilidade dos imprevistos e de despesas mais avultadas que sabemos que vão acontecer e que podem ser antecipadas. Os imprevistos acontecem (regularmente) e para tal, criar uma reserva financeira é também uma forma de proteger a estabilidade da família perante momentos inesperados. Por outro lado, as despesas sazonais são uma das maiores causas de stress financeiro das famílias alterando de forma considerável os seus padrões de consumo. Exemplos disso são o regresso às aulas, o pagamento de prémios de seguros ou o período de férias. Assim, para evitar esta pressão financeira, a antecipação e proteção destes momentos será essencial para um bom equilíbrio familiar ao longo do ano.

Neste Dia da Família, proponho que comecemos a planear o futuro. Conversem sobre os vossos sonhos, tracem um plano e deem o primeiro passo juntos.