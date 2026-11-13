O Direito do Trabalho na era digital: o poder de controlo versus a dignidade do trabalhador

O verdadeiro problema que hoje se coloca ao Direito do Trabalho é o de assegurar que a inovação e a eficiência empresarial não sejam alcançadas à custa dos direitos fundamentais.

Costumo recordar que o Código Comercial português, de 1888, permanece parcialmente em vigor e que a antiga Lei do Contrato de Trabalho, de 1969, não obstante as profundas transformações políticas e sociais, entretanto verificadas, subsistiu até 2003. Sobreviveram a várias gerações, revoluções e regimes. Estes exemplos mostram que o Direito, embora frequentemente ultrapassado pelo ritmo das transformações sociais, dispõe de princípios e valores suficientemente sólidos e, ao mesmo tempo, flexíveis para dar resposta a realidades que o legislador não pôde antecipar.

É precisamente o que sucede nos domínios do teletrabalho, da vigilância digital e da inteligência artificial. A Constituição da República Portuguesa, o Código do Trabalho, os instrumentos internacionais da Organização Internacional do Trabalho e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados constituem um quadro jurídico-normativo capaz de enquadrar estas novas realidades. A questão decisiva não está, pois, em saber se a tecnologia pode ser utilizada, mas antes em determinar para que fins e dentro de que limites a sua utilização deve considerar-se legítima.

O contrato de trabalho reveste, por natureza, carácter sinalagmático, dele emergindo direitos e deveres recíprocos. Ao empregador cabe o poder de direção e de fiscalização da atividade profissional, indispensável à organização e ao funcionamento da empresa. Importa, porém, distinguir rigorosamente o legítimo controlo da prestação laboral da vigilância permanente sobre a pessoa do trabalhador.

Assim, nada obsta, em princípio, à exigência de relatórios de atividade, registos dos tempos de trabalho ou mecanismos de acompanhamento das tarefas executadas. Coisa diferente será converter a tecnologia num instrumento de vigilância intrusiva, através de webcams ou de programas destinados a monitorizar continuamente os teclados, os movimentos do rato e os períodos de inatividade.

Também a videovigilância não pode ser preordenada ao controlo do desempenho profissional, do mesmo modo que a titularidade empresarial de uma conta de correio eletrónico não legitima, sem mais, o acesso indiscriminado às mensagens nela recebidas.

No domínio do teletrabalho, estas exigências assumem particular sensibilidade. O domicílio do trabalhador não se transmuda, por força da prestação laboral, numa extensão do estabelecimento empresarial sujeita a fiscalização ilimitada. A distância não faz desaparecer o poder de direção, mas tão-pouco determina a suspensão dos direitos de personalidade.

Outro problema que reclama especial atenção é o denominado direito a desligar. A globalização económica e o desenvolvimento dos meios de comunicação instantânea favoreceram o aparecimento de uma cultura de disponibilidade permanente. Recordo ainda o tempo em que uma carta demorava dias a chegar ao destinatário e em que a resposta podia tardar uma semana, sem que tal circunstância suscitasse qualquer estranheza. Hoje, uma mensagem enviada durante a manhã pode dar origem, poucos minutos depois, a uma interpelação pela falta de resposta, pois a aceleração das comunicações trouxe consigo um aumento sensível da ansiedade e das expectativas de disponibilidade.

O legislador português impõe ao empregador o dever de se abster de contactar o trabalhador durante o período de descanso, ressalvadas as situações de força maior. Creio, todavia, que esta solução merece uma reflexão mais cuidada. O que verdadeiramente importa não será tanto impedir o envio de comunicações, quanto assegurar ao trabalhador a liberdade efetiva de não as consultar nem lhes responder fora do seu horário de trabalho, sem que daí possam resultar consequências desfavoráveis. Numa economia globalizada, em que clientes e fornecedores desenvolvem a sua atividade em diferentes fusos horários, torna-se indispensável distinguir a possibilidade de comunicar da obrigação de permanecer continuamente disponível. Até porque o legislador soube proibir os contactos com os trabalhadores ao empregador, mas estão livres de o continuar afazer, subordinados, clientes, fornecedores, etc.

Esta cultura de pressão permanente conexiona-se com outro fenómeno preocupante: o burnout. Importa, contudo, distingui-lo do assédio moral. O primeiro pode manifestar-se mesmo em organizações caracterizadas por ambientes laborais saudáveis, sem que tenha necessariamente na sua origem qualquer comportamento ilícito do empregador. Mas a inexistência de culpa não afasta os deveres empresariais de prevenção dos riscos psicossociais, de acompanhamento e de reintegração profissional. O trabalhador não pode, pois, ser perspetivado apenas como recurso produtivo, mas deve ser considerado na sua dimensão de pessoa, com a dignidade que lhe é própria e com as exigências de tutela da sua saúde e realização pessoal.

O assédio moral apresenta, por outro lado, contornos diversos e não raro dissimulados. Pode traduzir-se numa sucessão de comportamentos aparentemente lícitos que, considerados na sua globalidade, visam ou produzem a degradação das condições de trabalho. Assim sucede, designadamente, com a atribuição deliberada de tarefas desadequadas, a desvalorização sistemática ou a criação de condições propícias à ocorrência de erros. A dificuldade maior reside, frequentemente, no plano da prova.

Assim, o teletrabalho pode representar uma forma acrescida de proteção, na medida em que as comunicações digitais deixam registos documentais. Deixam pegada digital, ou seja, prova não testemunhal, que é a mais rara. Mas não deve esquecer-se que as mesmas tecnologias podem igualmente converter-se em novos instrumentos de assédio.

É neste quadro que a inteligência artificial assume relevo. O Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, conhecido como AI Act, qualifica como de risco elevado determinados sistemas utilizados no recrutamento, na avaliação de desempenho, na promoção profissional e nas decisões relativas à cessação das relações laborais. O risco não reside apenas na automatização dos procedimentos decisórios, mas também na possibilidade de reprodução de discriminações através de algoritmos aparentemente neutros. Daí a importância decisiva das exigências de transparência, de gestão de riscos e, sobretudo, de uma supervisão humana efetiva.

O verdadeiro problema que hoje se coloca ao Direito do Trabalho não é, pois, o de obstar ao progresso tecnológico, mas o de assegurar que a inovação e a eficiência empresarial não sejam alcançadas à custa dos direitos fundamentais, porque por detrás de cada algoritmo, de cada decisão e de cada relação laboral, continua a estar uma pessoa humana cuja dignidade importa, em qualquer circunstância, preservar.