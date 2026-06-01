O Efeito Dominó da Geopolítica e a Urgência do Seguro de Crédito

O analista de risco Miguel Ferreira lista os 5 erros fundamentais que as empresas cometem ao não colocar o Seguro de Crédito no seu radar.

O ambiente corporativo global encontra-se num período de vulnerabilidade aguda, marcado por uma tempestade perfeita: a sobreposição de choques geopolíticos, pressões protecionistas e políticas monetárias restritivas. Hoje, as insolvências empresariais não são meras estatísticas isoladas; elas comportam-se como um verdadeiro contágio financeiro. Segundo dados da Allianz Trade, apenas nos primeiros três trimestres de 2025 registaram-se 327 insolvências de grande escala, o equivalente a um colapso a cada 20 horas. Quando assistimos à queda destas empresas, desencadeia-se um “efeito dominó” devastador que arrasta fornecedores, subcontratados e parceiros comerciais que dependem exclusivamente do fluxo de caixa destas grandes contas.

A geopolítica atua como o principal motor desta instabilidade. O conflito no Médio Oriente, por exemplo, afeta diretamente as rotas logísticas globais, disparando os custos operacionais de transporte e sobrecarregando indústrias essenciais. No seu mais recente relatório, a Allianz Trade, líder mundial em seguro de crédito, projeta que apenas o impacto direto desta crise regional resulte em 15.000 insolvências corporativas adicionais a nível global no biénio 2026-2027. Perante este clima de incerteza e a ameaça real de atrasos sistémicos nos pagamentos, a carteira de contas a receber assumiu-se como o ativo mais valioso e, em simultâneo, o mais exposto do balanço de qualquer organização.

A Importância Crítica de um Bom Diagnóstico Neste contexto, a gestão clássica de risco, baseada na análise estática de demonstrações financeiras do passado, tornou-se profundamente inadequada e obsoleta. Um diagnóstico de qualidade é a primeira e mais vital linha de defesa de uma empresa, assumindo um papel de inteligência preditiva. A fase de prevenção do Seguro de Crédito baseia-se exatamente na análise e monitorização em tempo real da solvabilidade de milhões de empresas à escala global.

Ao avaliar continuamente a saúde financeira dos parceiros comerciais, a empresa consegue estabelecer limites de crédito seguros, detetar alertas de deterioração financeira de forma precoce e suspender fornecimentos de risco antes mesmo de o incumprimento se materializar. Este diagnóstico atempado não só protege a tesouraria, como permite reajustar proativamente as estratégias de entrada em novos mercados.

Apesar destas evidências, muitas organizações teimam em não integrar ferramentas de mitigação robustas.

Eis 5 erros fundamentais que as empresas cometem ao não colocar o Seguro de Crédito no seu radar:

Subestimar o “Efeito Dominó” e o Risco de Contágio: Confiar excessivamente na solidez aparente de clientes de grande dimensão é um risco fatal. O colapso imprevisto de uma única grande empresa tem um efeito multiplicador capaz de asfixiar rapidamente a liquidez dos parceiros a jusante que operam sem proteção;

Confiar excessivamente na solidez aparente de clientes de grande dimensão é um risco fatal. O colapso imprevisto de uma única grande empresa tem um efeito multiplicador capaz de asfixiar rapidamente a liquidez dos parceiros a jusante que operam sem proteção; Depender de uma Gestão de Risco Reativa e Obsoleta: Avaliar o crédito com base em intuição ou em rácios financeiros antigos impede a leitura de choques repentinos. Sem a integração de alertas precoces e variáveis geopolíticas na matriz de risco, a empresa é surpreendida pela insolvência quando já é tarde demais para agir;

Avaliar o crédito com base em intuição ou em rácios financeiros antigos impede a leitura de choques repentinos. Sem a integração de alertas precoces e variáveis geopolíticas na matriz de risco, a empresa é surpreendida pela insolvência quando já é tarde demais para agir; Assumir Passivamente a Perda de Tesouraria e os Custos de Cobrança: Ao prescindir de um Seguro de Crédito, a empresa obriga-se a absorver o impacto total de faturas não pagas e a lidar com a complexidade administrativa e jurídica da recuperação de crédito. Uma apólice ativa elimina este fardo logístico e absorve o choque financeiro, reembolsando até 95% das perdas;

Ao prescindir de um Seguro de Crédito, a empresa obriga-se a absorver o impacto total de faturas não pagas e a lidar com a complexidade administrativa e jurídica da recuperação de crédito. Uma apólice ativa elimina este fardo logístico e absorve o choque financeiro, reembolsando até 95% das perdas; Sacrificar a Competitividade Comercial pelo Medo: O receio constante do incumprimento leva empresas desprotegidas a adotarem posições defensivas, como a exigência de pagamentos antecipados. Isto destrói a sua vantagem concorrencial face a empresas seguradas, que podem alavancar vendas oferecendo, de forma segura, prazos de pagamento mais flexíveis e agressivos;

O receio constante do incumprimento leva empresas desprotegidas a adotarem posições defensivas, como a exigência de pagamentos antecipados. Isto destrói a sua vantagem concorrencial face a empresas seguradas, que podem alavancar vendas oferecendo, de forma segura, prazos de pagamento mais flexíveis e agressivos; Desperdiçar Alavancagem e Confiança Bancária: Deixar os ativos circulantes totalmente expostos a falências penaliza o posicionamento da empresa perante a banca. Em contraste, garantir a carteira de devedores junto de uma seguradora de elevada robustez, melhora de forma imediata a perceção de solidez da empresa, facilitando o acesso a empréstimos e a condições de financiamento e factoring consideravelmente mais atrativas.

Em suma, perante uma era em que a instabilidade internacional pode ditar de forma abrupta a ruína de rotas comerciais, converter a gestão de contas a receber numa ferramenta de proteção ativa e blindada deixou de ser um luxo. Num mundo regido pelo efeito dominó, o Seguro de Crédito assume-se como uma das ferramentas mais importantes para a resiliência das empresas.