O elefante na entrada

O elefante na entradapremium
Portugal continua a ser um país de proprietários. Os Censos dizem-nos quantos portugueses vivem em casa própria, mas não nos contam quantos conseguiriam comprá-la hoje.
A 11 de Março de 1986, pouco mais de dois meses depois da entrada de Portugal na CEE, a RTP dedicou o programa Panorama à crise da habitação. Se uma pessoa só ouvir o episódio (parte I e parte II), sem ver o estilo dos óculos, quase acha que ele foi gravado a semana passada. E, no entanto, o país mudou muito nestes quarenta anos. Em 2015, o estudo coordenado por Augusto Mateus para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Três Décadas de Portugal Europeu, fez uma descrição das transformações económicas e sociais resultantes da integração europeia e apontou para a habitação como um dos seus “expoentes máximos”: Portugal tornou-se um país de proprietários.
Os Censos ilustram bem esta mudança. Em 1981, 57% dos alojamentos familiares clássicos eram ocupados pelo respectivo proprietário e 39% em arrendamento. Em 1991, a primeira proporção tinha subido para 65% e,…
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