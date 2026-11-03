Opinião

O esgotamento silencioso do sistema de repartiçãopremium

As pensões não são sagradas. Sagradas, se alguma coisa o é, são as restrições económicas que permitem pagá-las.

O debate sobre a sustentabilidade das pensões regressou à agenda com a apresentação do relatório Reformar as Pensões em Portugal: por um sistema sustentável, adequado e justo — um contrato entre gerações, elaborado pelo grupo de peritos nomeado pelo Governo. Depois do Livro Verde e de décadas de alertas sobre o envelhecimento demográfico, falta enfrentar uma pergunta: e se o problema não estiver apenas nas regras de acesso, nas fórmulas de cálculo ou na idade da reforma, mas no próprio modelo de repartição? Falta disponibilidade política para questionar o sistema, em vez de apenas prolongar-lhe a vida.

1. A demografia não negoceia. O sistema português assenta predominantemente num mecanismo de repartição, ou pay-as-you-go: as contribuições dos trabalhadores de hoje financiam as pensões dos reformados de hoje. Os descontos não…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários

O esgotamento silencioso do sistema de repartição

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Ministra rejeita regresso do mecanismo ibérico: “É um erro”

Ana Batalha Oliveira,

Depois de as empresas com uso intensivo de energia terem pedido um regresso do mecanismo ibérico, entre outras medidas, a ministra da Energia mostra-se frontalmente contra esta solução.

Populares