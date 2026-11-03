O esgotamento silencioso do sistema de repartição

O debate sobre a sustentabilidade das pensões regressou à agenda com a apresentação do relatório Reformar as Pensões em Portugal: por um sistema sustentável, adequado e justo — um contrato entre gerações, elaborado pelo grupo de peritos nomeado pelo Governo. Depois do Livro Verde e de décadas de alertas sobre o envelhecimento demográfico, falta enfrentar uma pergunta: e se o problema não estiver apenas nas regras de acesso, nas fórmulas de cálculo ou na idade da reforma, mas no próprio modelo de repartição? Falta disponibilidade política para questionar o sistema, em vez de apenas prolongar-lhe a vida.

1. A demografia não negoceia. O sistema português assenta predominantemente num mecanismo de repartição, ou pay-as-you-go: as contribuições dos trabalhadores de hoje financiam as pensões dos reformados de hoje. Os descontos não…