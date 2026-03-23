O espaço precisa tanto de diplomacia quanto de inovação

Mais atores, tanto públicos como privados, estão a operar na órbita terrestre baixa. Novas missões estendem-se até à Lua e além. O resultado é um paradoxo do nosso próprio sucesso.

O espaço não é ficção científica. Está aqui mesmo connosco, a operar silenciosamente sistemas de que mal nos apercebemos a menos que entrem em falha. Uma chamada para um amigo, um pagamento com cartão que é processado em segundos, um contentor de transporte que chega a tempo, o alerta precoce que salva uma costa antes da chegada de uma tempestade: tudo isto depende cada vez mais dos satélites e dos dados que estes fornecem.

Mas, embora os benefícios estejam por toda a parte, o ambiente que os torna possíveis está sob pressão crescente.

As órbitas da Terra estão a tornar-se mais congestionadas, mais competitivas e mais complexas a um ritmo acelerado. Milhares de satélites geram milhões na cadeia de valor e contribuem para salvar e melhorar vidas, contudo, o panorama de riscos em órbita está a mudar mais rapidamente do que a nossa capacidade coletiva para o gerir. Os detritos continuam a acumular-se. Mais atores, tanto públicos como privados, estão a operar na órbita terrestre baixa. Novas missões estendem-se até à Lua e além. O resultado é um paradoxo do nosso próprio sucesso: quanto mais dependemos do espaço, mais frágil este se torna.

Eis a verdade simples e prática: o ambiente espacial funciona com base na confiança. Confiança de que os operadores irão coordenar-se. Confiança de que os satélites podem manobrar com segurança e que o fazem efetivamente. Confiança de que a informação será partilhada quando for importante. Confiança de que a concorrência não se transformará em confronto. E, em qualquer domínio partilhado por todos e não pertencente a ninguém, a confiança não surge por acaso; é construída através da governança.

E é por isso que fóruns dedicados à política e à diplomacia espacial sustentam uma economia espacial funcional. Quando as regras são claras, quando a transparência é fortalecida e quando o comportamento responsável é reforçado, os mercados prosperam. Mas quando estas condições estão em falta, os custos aparecem rapidamente: maior risco operacional, aumento dos prémios de seguro, incerteza para os investidores e, mais importante ainda, acesso reduzido para aqueles que dependem de serviços espaciais para colmatar lacunas de desenvolvimento.

O espaço exterior oferece um dos exemplos mais fortes de diplomacia antecipatória na história moderna. Ainda durante a Guerra Fria, os Estados reuniram-se em 1959 para criar o Comité das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS). No espaço de uma década, o COPUOS elaborou o Tratado do Espaço Exterior de 1967 e um quadro de tratados mais amplo que ainda hoje serve de base para atividades responsáveis: o espaço deve ser utilizado para fins pacíficos, sem apropriação nacional, com responsabilidade internacional pelas atividades nacionais, responsabilidade por danos e o dever de autorizar e supervisionar os atores não-governamentais. Estes princípios eram inovadores na época e continuam a ser profundamente práticos hoje em dia, uma vez que se traduzem diretamente em leis nacionais, licenciamento, requisitos de segurança e condições operacionais previsíveis.

Atualmente, os 110 Estados-Membros do COPUOS deliberam por consenso, conferindo durabilidade às normas num ambiente em rápida mudança. Ao longo do tempo, este processo produziu não só os nossos instrumentos baseados em tratados, como a Convenção de Registo, a Convenção de Responsabilidade, o Acordo de Salvamento e o Acordo Lunar, mas também ferramentas práticas, como as Diretrizes para a Mitigação de Detritos Espaciais e as Diretrizes para a Sustentabilidade a Longo Prazo, medidas que ajudam a manter as órbitas seguras e utilizáveis para os serviços dos quais todos os setores dependem.

A Conferência Internacional sobre Política e Diplomacia Espacial, a par da cooperação entre a ONU e Portugal, incluindo a UN-Portugal Outer Space Fellowship, reflete um compromisso comum com uma governação espacial inclusiva e responsável. É um investimento naquilo de que toda a economia espacial necessita: num mundo em que as capacidades espaciais estão a expandir-se rapidamente, a questão não é se mais países se tornarão atores espaciais, mas se poderão fazê-lo de forma segura, sustentável e confiante.

No Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos do Espaço Exterior (UNOOSA), o nosso mandato é promover a cooperação internacional na utilização pacífica do espaço exterior e ajudar a garantir que os benefícios sejam acessíveis a todos. Na prática, desempenhamos três funções interligadas: reunimos governos, indústria, academia e sociedade civil no mesmo espaço; possibilitamos a participação por meio do desenvolvimento de capacidades que reduzem as barreiras para novos atores; e protegemos, promovendo práticas de sustentabilidade para que a órbita permaneça aberta e viável para as gerações futuras.

É também por isso que a nossa parceria com Portugal é importante. A Conferência Internacional sobre Política e Diplomacia Espacial, a par da cooperação entre a ONU e Portugal, incluindo a UN-Portugal Outer Space Fellowship, reflete um compromisso comum com uma governação espacial inclusiva e responsável. É um investimento naquilo de que toda a economia espacial necessita: num mundo em que as capacidades espaciais estão a expandir-se rapidamente, a questão não é se mais países se tornarão atores espaciais, mas se poderão fazê-lo de forma segura, sustentável e confiante.

E é isso que o desenvolvimento de capacidades torna possível. Fornece aos países as estratégias, os quadros jurídicos e as ferramentas diplomáticas necessárias para participarem de forma responsável e reforça a previsibilidade de que as empresas e os investidores dependem. A inclusão conduz à estabilidade e a estabilidade é boa para os negócios.

No final de contas, não se trata apenas do que podemos lançar. Trata-se do que podemos possibilitar na Terra: cidades mais seguras, escolas conectadas, agricultura mais inteligente, preparação para desastres mais forte e ação climática mais rápida. As escolhas que fazemos agora sobre sustentabilidade, inclusão e cooperação determinarão se o espaço continuará a ser um motor fiável de prosperidade e segurança ou se se tornará um ambiente cada vez mais frágil.

Lisboa oferece uma oportunidade para nos afastarmos do ritmo das operações e decidirmos, em conjunto, que tipo de futuro espacial estamos a construir. Espero que os líderes da indústria, os governos e os diplomatas se unam neste trabalho, porque a política e a diplomacia espaciais já não são apenas “um complemento agradável” a ter. São condições que mantêm a economia espacial aberta aos negócios e aberta a todos.

A Conferência Internacional sobre Política Espacial e Diplomacia realiza-se a 26 de março, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa).