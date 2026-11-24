O sucesso desta iniciativa será avaliado pela sua capacidade de acelerar a transformação de conhecimento em valor económico, contribuindo para uma Europa mais competitiva e tecnologicamente resiliente

A Europa destaca-se pela sua excelência científica mas continua a enfrentar dificuldades em transformar conhecimento em empresas de escala global, produtos comercializáveis e liderança industrial. É esta lacuna, entre produção de conhecimento e a sua aplicação no mercado, que o novo European Innovation Act pretende colmatar.

Em setembro de 2026, a Comissão Europeia apresentou o European Innovation Act – uma nova estratégia para financiamento europeu –, uma proposta legislativa destinada a remover barreiras à inovação, acelerar a transformação da investigação em soluções de mercado e reforçar a valorização da propriedade intelectual, criando, assim, melhores condições para que inovadores e empresas cresçam e escalem juntos na Europa.

De facto, num contexto em que os relatórios Draghi e Letta alertaram para a perda de competitividade europeia face aos Estados Unidos e à China, a capacidade de converter conhecimento em escala empresarial tornou-se uma questão não só económica, mas também estratégica.

Para compreender o alcance desta nova estratégia, importa realçar as barreiras que continuam a limitar a chegada de novas ideias e tecnologias ao mercado. Entre os obstáculos identificados pela Comissão Europeia encontram-se, entre outros, a reduzida exploração da propriedade intelectual, barreiras à comercialização de resultados científicos e dificuldades de acesso a financiamento para empresas inovadoras. O diagnóstico é particularmente relevante para o ecossistema de startups tecnológicas e deep tech, onde os ciclos de desenvolvimento são mais longos, as necessidades de capital mais intensas e onde é também mais difícil transformar ativos intangíveis em financiamento.

Assim, o European Innovation Act procura responder a estes desafios através de duas frentes principais. Em primeiro lugar, a criação de um quadro europeu harmonizado para a contratação pública de atividades de investigação e desenvolvimento. Aqui, o objetivo é aumentar a procura por soluções inovadoras, reduzir incertezas jurídicas e facilitar projetos de inovação transfronteiriços. Em segundo lugar, através da valorização da propriedade intelectual, prevendo a criação de um enquadramento europeu para avaliação de ativos de propriedade intelectual, apoiado por mecanismos especializados de valorização e por um mercado europeu para comercialização destes ativos. O objetivo é permitir que patentes, know-how e outros ativos intangíveis sejam mais facilmente utilizados para captar investimento e acelerar o crescimento empresarial.

De realçar que, mais do que criar novos programas de financiamento, o European Innovation Act procura remover barreiras estruturais que limitam a inovação no mercado único e o seu potencial impacto poderá ser significativo. Segundo a Comissão Europeia, as medidas propostas poderão desbloquear até €10,2 mil milhões anuais em financiamento suportado por propriedade intelectual e gerar €25,9 mil milhões adicionais de lucros por ano para as empresas, reforçando a capacidade europeia de transformar conhecimento em valor económico.

O European Innovation Act procura, desta forma, responder a um desafio amplamente reconhecido: reforçar a capacidade da Europa para transformar conhecimento, investigação e propriedade intelectual em crescimento económico e competitividade empresarial. Ao promover uma maior valorização dos ativos intangíveis e incentivar a adoção de soluções inovadoras através da contratação pública, a iniciativa tem o potencial de aproximar a política europeia de inovação das necessidades do mercado.

Como qualquer reforma estrutural, o impacto da proposta dependerá da sua implementação e da capacidade de mobilizar os diferentes intervenientes do ecossistema de inovação. Embora algumas questões permaneçam em aberto, a iniciativa representa um sinal claro da ambição europeia de criar condições mais favoráveis para o crescimento e escalabilidade de empresas inovadoras.

Em última análise, o sucesso desta iniciativa será avaliado pela sua capacidade de acelerar a transformação de conhecimento em valor económico, contribuindo para uma Europa mais competitiva e tecnologicamente resiliente.

Num contexto europeu em rápida evolução, o posicionamento atento e integrado é essencial para antecipar mudanças, mobilizar os instrumentos adequados e reforçar a capacidade das empresas de converterem conhecimento em inovação, em competitividade económica e em valor acrescentado.