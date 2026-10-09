O European Rocketry Challenge como um Espaço de talento

Numa altura em que a Europa procura resiliência e autonomia no acesso ao Espaço e precisa tanto de quem domine esta área como de sítios onde tudo isso se possa treinar.

Em menos de uma semana, 25 equipas universitárias de toda a Europa levam os seus foguetes às rampas de lançamento do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, e é provável que alguns falhem, porque, afinal, é mesmo rocket science, mas falhar também faz parte da aprendizagem.

A Agência Espacial Portuguesa organiza o European Rocketry Challenge desde 2020, quando seis equipas e cerca de 100 estudantes universitários vieram a Portugal lançar os seus foguetes, com todas restrições que a pandemia impunha. Seis anos depois, recebemos 61 candidaturas para 25 lugares, cinco dos quais reservados a estreantes, para que quem começa também tenha a oportunidade de chegar à rampa de lançamento.

A participação portuguesa acompanhou esse crescimento. Em 2021, uma única equipa portuguesa, a RED, do Instituto Superior Técnico, competiu pela primeira vez lado a lado com estudantes de outros 12 países. Desde então, já passaram pelo EuRoC a Universidade da Beira Interior (UBI) e a Universidade do Porto, e há equipas, como a Porto Space Team, que reúnem estudantes de diversas faculdades da Universidade do Porto, desde as de Engenharia e Ciências até às de Letras e Economia. Este ano, a equipa da Universidade do Minho ganhou maturidade para ser selecionada, mas outras foram criadas na Universidade NOVA, em Aveiro e no ISEL. Em 2025, Portugal tornou-se pela primeira vez o país com mais candidaturas e, em 2026, repetiu-o, com oito equipas de norte a sul.

O setor espacial, em Portugal e na Europa, contrata hoje engenheiros que estas equipas formaram, com orçamentos que os próprios estudantes angariaram. Faz por isso sentido que esse esforço seja partilhado por quem dele beneficia, seja por empresas que acompanhem as equipas ao longo do ano, seja por universidades que reconheçam este trabalho no percurso académico dos alunos.

Ao longo destes anos fomos percebendo que a competição é o isco, o motor que dá ritmo a um trabalho muito maior. Cada equipa funciona como uma pequena empresa. Há quem projete a estrutura, quem desenvolva a propulsão, quem escreva o software de bordo, quem trate da segurança, da comunicação e da captação de patrocínios. Antes de colocarem o foguete na rampa, é preciso planear, orçamentar, distribuir tarefas, cumprir prazos, negociar com patrocinadores, testar, falhar e voltar a testar. De tal forma que quando chegam ao mercado de trabalho, estes estudantes já levam um projeto completo no currículo. É por isso que, para as empresas, patrocinar a competição ou diretamente as equipas é uma forma de conhecer os seus futuros engenheiros antes da concorrência.

O setor espacial, em Portugal e na Europa, contrata hoje engenheiros que estas equipas formaram, com orçamentos que os próprios estudantes angariaram. Faz por isso sentido que esse esforço seja partilhado por quem dele beneficia, seja por empresas que acompanhem as equipas ao longo do ano, seja por universidades que reconheçam este trabalho no percurso académico dos alunos. Os números das candidaturas medem o sucesso no curto prazo, mas o verdadeiro resultado mede-se mais tarde: nos locais onde estes profissionais vão deixar a sua marca.

Em menos de uma década, o EuRoC ganhou estrutura, organização, parceiros e reconhecimento. Constância acolhe o paddock, onde as equipas preparam os seus projetos antes do grande momento, e o Exército Português aceitou o desafio, acolhendo os lançamentos no Campo Militar de Santa Margarida desde 2021.

Numa altura em que a Europa procura resiliência e autonomia no acesso ao Espaço e precisa tanto de quem domine esta área como de sítios onde tudo isso se possa treinar, falta tratar o EuRoC como aquilo que se tornou: uma infraestrutura de formação do setor espacial europeu instalada em Portugal.

Inês d’Ávila, Gestora de programas de Segurança e Transporte Espacial, da Agência Espacial Portuguesa

Marta Gonçalves, Gestora de programas de Segurança e Transporte Espacial da Agência Espacial Portuguesa