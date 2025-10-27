O falso brilho do ouro: Uma questão de fluxos, fé e geopolítica

O verdadeiro refúgio contra a inflação e a incerteza não se guarda em cofres. Vive na produtividade, na inovação e no capital humano,

O ouro regressou às manchetes este ano, impulsionado por uma subida de preços que o levou a ultrapassar os seus máximos históricos. Este movimento resulta de múltiplas narrativas: a incerteza geopolítica, a desaceleração económica, o regresso da inflação e a perda de centralidade do dólar na economia mundial. Sempre que o mundo parece tremer, renasce a velha crença de que o ouro é um porto seguro, uma proteção contra a inflação, um ativo de preservação de valor. É uma narrativa poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente enganadora. O ouro não é refúgio nem proteção, nem reserva de valor. É, na verdade, a mais longa e persistente bolha especulativa da história económica da humanidade.

Comecemos pela ideia de que o ouro protege o investidor contra a inflação. Tal crença não encontra apoio na evidência empírica. Durante o período entre 1980 e 2000, o preço do ouro caiu mais de 40% em termos reais, enquanto a inflação acumulada superou 120%. Ou seja, quem acreditou no poder protetor do metal amarelo perdeu poder de compra durante duas décadas. Vários estudos confirmam que a correlação entre o preço do ouro e a inflação é, na melhor das hipóteses, errática e de curta duração. O ouro sobe quando há medo, não quando há inflação. É, portanto, um ativo emocional, não económico.

O argumento da “preservação de valor” também não resiste à análise. Desde que Nixon pôs fim à conversibilidade do dólar em ouro, em 1971, o metal valorizou cerca de dez vezes; o índice global de ações (MSCI World) multiplicou-se por mais de oitenta. Ao contrário das ações ou das obrigações, o ouro não gera fluxos de caixa, dividendos nem juros. É, assim, um ativo de retorno nulo, cujo preço depende apenas do que o próximo comprador está disposto a pagar. A sua “preservação” é simbólica: uma herança cultural baseada na escassez física e na memória do seu antigo papel monetário.

Warren Buffett ironizou este paradoxo: escavamos o ouro do solo, derretemo-lo, enterramo-lo novamente e pagamos a alguém para o guardar. O custo de oportunidade é imenso, pois enquanto o capital produtivo cria riqueza, o ouro limita-se a ocupar cofres. O seu valor fundamental pouco excede o custo médio de extração, hoje estimado entre 1.200 e 1.400 dólares por onça. Tudo o que se paga acima disso é especulação racionalizada por narrativas de medo e desconfiança.

Também o professor Aswath Damodaran partilha uma visão cética. Sem gerar fluxos de caixa, o ouro não tem valor intrínseco estimável por métodos de desconto; tem apenas um preço. Investir em ouro é participar num jogo de preços, e não numa avaliação de valor. Essa opção implica um custo de oportunidade face a ativos remunerados (como depósitos, dívida pública ou ações) e inclui ainda custos de custódia. Se o ouro é um seguro, deve ser avaliado como tal: qual é o prémio pago, em yield perdida e custos de detenção, e que proteção efetiva oferece em comparação com alternativas que pagam juros?

É aqui que o ouro se revela como uma bolha estrutural. Uma bolha não exige euforia, basta a convicção persistente de que algo tem valor intrínseco mesmo sem gerar rendimento. O ouro é a mais antiga “criptomoeda”, sem blockchain mas com fé. O seu preço reflete a procura por segurança psicológica, não fundamentos económicos. O investidor compra ouro não por esperança de rentabilidade, mas por rejeição do sistema financeiro, ou seja, uma fuga travestida de virtude.

O fenómeno foi amplificado pelos fundos cotados em bolsa (ETFs) de ouro. Ao eliminarem as fricções da custódia física, transformaram um bem caro e difícil de guardar num produto financeiro acessível com um simples clique. Essa financeirização não cria rendimento nem produtividade, apenas aumenta a base de compradores e canaliza poupança para o metal. Em mercados movidos por narrativas, mais fluxo significa mais preço. Quando as entradas nos ETFs disparam, os intermediários compram ouro físico; quando há saídas, as vendas tornam-se massivas. A liquidez parece infinita enquanto a história é favorável, mas evapora-se quando a narrativa muda. Além disso, o predomínio de investidores impacientes e táticos, guiados por notícias de jornais, redes sociais e recomendações superficiais, agrava a volatilidade e alimenta a natureza especulativa do mercado.

A geopolítica acrescenta agora um novo combustível. Desde 2022, os bancos centrais da China, da Rússia e da Turquia têm comprado ouro em volumes recorde, procurando reduzir a dependência do dólar. Contudo, essas compras são atos políticos, não decisões económicas. O ouro não rende nem protege reservas em recessão; serve apenas como símbolo de resistência à hegemonia monetária ocidental. Paradoxalmente, ao reforçarem o preço, esses bancos centrais tornam-se prisioneiros da bolha que ajudam a inflacionar. Quando o contexto mudar, ficarão com cofres cheios de metal e balanços mais frágeis.

Politicamente, o ouro adquiriu novas funções: deixou de ser apenas uma reserva, passando a ser uma mensagem. Governos compram ouro para sinalizar autonomia estratégica, dramatizar agendas de desdolarização ou gerir expectativas em períodos de inflação e instabilidade. Ao fazê-lo, criam uma procura oficial pró-cíclica que alimenta a subida de preços e que poderá inverter-se rapidamente quando a necessidade de liquidez apertar. O ouro torna-se, assim, não apenas um ativo, mas um símbolo útil e, por isso mesmo, um combustível político para a bolha.

Em última análise, o ouro é a religião laica dos desconfiados, dos que não acreditam em governos, moedas ou bancos centrais. Mas a fé não é uma estratégia de investimento. A recente valorização do ouro reflete menos a sua utilidade económica e mais a fraqueza da confiança global. O ouro não espelha prosperidade, espelha ansiedade; é o termómetro do medo, não o barómetro do valor. O seu brilho é o brilho da memória histórica, não da racionalidade económica. E quando o medo se dissipa, o ouro perde o “encanto“ e o seu preço corrige, lenta e silenciosamente.

Sendo professor de Finanças e tendo passado mais de vinte e cinco anos nos mercados financeiros, sei por experiência que o verdadeiro refúgio contra a inflação e a incerteza não se guarda em cofres. Vive na produtividade, na inovação e no capital humano, os únicos ativos que geram rendimento hoje e capacidade económica amanhã. Sei também que o risco geopolítico se mitiga com instituições sólidas, governação competente e previsibilidade regulatória, não com barras de metal inerte. O ouro continuará a seduzir quem confunde escassez com valor e brilho com verdade. Mas a experiência mostra-me que nenhuma economia, empresa ou investidor constrói futuro a olhar para o cofre. O ouro é, simultaneamente, a maior bolha da história económica e a mais bela de acreditar: um reflexo da nossa insegurança, não da nossa racionalidade.