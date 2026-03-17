O fim das marcas perfeitas

Todas as organizações falham em algum momento. O que distingue uma marca forte não é a ausência de falhas, mas a forma como reage quando elas acontecem.

Durante muito tempo, as marcas procuraram parecer impecáveis. A comunicação era cuidadosamente construída para transmitir controlo, segurança e consistência absoluta. As campanhas eram polidas, as mensagens alinhadas e as falhas — quando existiam — ficavam fora do enquadramento.

Mas o mundo mudou. E com ele mudou também a forma como as pessoas olham para as marcas.

Hoje, a perfeição gera desconfiança. Num ambiente onde a informação circula à velocidade das redes sociais e onde qualquer experiência é imediatamente partilhada, tentar parecer irrepreensível pode soar artificial. O que os consumidores procuram é algo diferente: autenticidade.

Isto não significa que as marcas devam errar mais. Significa, antes, que precisam de lidar melhor com os erros inevitáveis. Porque a verdade é simples: todas as organizações falham em algum momento. O que distingue uma marca forte não é a ausência de falhas, mas a forma como reage quando elas acontecem.

Assumir um erro, explicar o que aconteceu e mostrar como se vai corrigir tornou-se, paradoxalmente, uma forma poderosa de construir confiança. A transparência deixou de ser apenas um valor reputacional, passou a ser um elemento estratégico de comunicação.

Também internamente esta mudança é relevante. Equipas que sentem que a marca não precisa de parecer perfeita ganham espaço para experimentar, aprender e melhorar. A cultura torna-se menos defensiva e mais orientada para evolução.

Num mundo hiperexposto, onde tudo pode tornar-se público em minutos, a tentativa de controlar totalmente a narrativa é cada vez menos realista. As marcas já não vivem apenas nas campanhas que criam, mas nas experiências que proporcionam e nas conversas que geram.

Talvez por isso a nova força das marcas esteja menos na perfeição e mais na coerência. Não em parecer infalíveis, mas em serem reconhecíveis, responsáveis e genuínas.

No fim, as marcas que mais perduram são, curiosamente, as que aceitam parecer mais humanas. Porque, no fundo, são feitas por pessoas — e dirigem-se a pessoas.