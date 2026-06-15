Durante muito tempo, acreditámos numa espécie de “amor profissional eterno”. Atualmente, percebemos que as relações laborais são mais próximas de capítulos do que de histórias de vida.

Durante décadas, a ideia de “emprego para a vida toda” foi quase um contrato implícito entre trabalhador e empresas. Havia uma promessa silenciosa: lealdade em troca de estabilidade. Entrava-se jovem, crescia-se na empresa e saía-se, anos mais tarde, com uma carreira linear e previsível. Hoje, essa narrativa está a desaparecer e, para muitos, continua a ser difícil aceitá-la.

Após 11 anos de experiência em RH, olho para esta mudança não como uma rutura abrupta, mas como uma evolução inevitável do mercado de trabalho. A globalização, a digitalização e a constante necessidade de adaptação tornaram as empresas mais dinâmicas e, consequentemente, os percursos profissionais também. A permanência só é válida se adicionar a capacidade de aprender, desaprender e reinventar.

Curiosamente, esta transformação pode ser bem ilustrada pela música “Vida Toda”, de Carolina Deslandes. A canção fala de intensidade, de entrega e de promessas que parecem eternas, mas que são vividas no presente, com consciência da sua fragilidade. Porém, há ali uma verdade desconfortável: nem tudo o que sentimos como “para sempre” resiste ao tempo e isso não invalida o valor da experiência.

O mesmo acontece com o trabalho.

Durante muito tempo, acreditámos numa espécie de “amor profissional eterno”. Atualmente, percebemos que as relações laborais são mais próximas de capítulos do que de histórias de vida. Há empresas que nos marcam profundamente, projetos que nos definem, equipas que nos transformam e, ainda assim, cada etapa tem o seu fim.

E talvez aí esteja o ponto mais importante: o fim do emprego para a vida toda não é, necessariamente, o fim da segurança, mas o início de uma nova forma de a construir.

A segurança deixou de estar na duração e passou a estar na empregabilidade. Ou seja, naquilo que cada profissional traz consigo: competências, experiência, capacidade de adaptação e rede de contactos. Em vez de depender de uma única fonte de rendimento, o profissional moderno constrói uma carreira mais autónoma, mais flexível e, em muitos casos, mais alinhada com os seus valores.

Tal como na música, onde o “para sempre” é vivido com intensidade no momento presente, também no trabalho passamos a valorizar mais o impacto do que a permanência. Não se trata de estar muitos anos no mesmo sítio, mas de fazer sentido enquanto lá estamos.

Claro que esta mudança traz desafios. Há mais incerteza, mais pressão para evoluir constantemente, mais decisões a tomar ao longo do caminho. Nem todos se sentem confortáveis com esta fluidez. Mas também há ganhos claros: maior liberdade, possibilidade de experimentar diferentes contextos e uma relação mais consciente com a própria carreira.

No fundo, talvez tenhamos de deixar de procurar um “emprego para a vida toda” e passar a construir uma “vida profissional com sentido”. Uma que, tal como a canção da Carolina Deslandes, não precisa de ser eterna para ser verdadeira, intensa e significativa.

Porque, no final, o que fica é aquilo em que nos tornámos ao longo do caminho.

*Texto escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009.