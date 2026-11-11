A minha convicção é simples: o futuro continua a precisar de pessoas. De pessoas capazes de criar com intenção, decidir com critério e liderar com sentido.

Num tempo em que a inteligência artificial (IA) escreve, calcula, recomenda, desenha e automatiza, o que continua verdadeiramente a depender de nós?

Esta pergunta é uma provocação. Durante muito tempo, o debate sobre a IA fez-se, sobretudo, a partir da máquina: o que já consegue fazer, o que conseguirá fazer amanhã, que tarefas vai substituir. São perguntas legítimas, mas deixam de fora a mais importante. A questão decisiva não é o que a máquina é capaz de fazer. É o que nós continuamos a ser chamados a fazer, e se estaremos à altura disso, enquanto líderes, profissionais e cidadãos.

A minha convicção é simples: o futuro continua a precisar de pessoas. De pessoas capazes de criar com intenção, decidir com critério e liderar com sentido.

A IA aumenta exponencialmente a nossa capacidade de analisar informação, produzir, recomendar e automatizar processos. É um avanço extraordinário, que seria ingénuo ignorar. Porém, receber mais dados e mais recomendações não equivale a tomar melhores decisões. Tal como numa mesa de jogo, receber uma boa mão não é o mesmo que jogá-la bem.

A tecnologia responde cada vez melhor ao “como”. Mas continua a caber às pessoas definir o “para quê”, o “para quem” e o “com que impacto”. Quando as respostas se tornam abundantes e quase gratuitas, o recurso verdadeiramente escasso passa a ser o discernimento: formular as perguntas certas, distinguir o essencial do acessório e assumir escolhas entre alternativas plausíveis.

As organizações podem dispor da melhor tecnologia e dos processos mais sofisticados. Ainda assim, continuam a depender da qualidade de quem as lidera. O conhecimento técnico permanece indispensável, mas não substitui o critério para compreender o contexto, a coragem para escolher, nem a responsabilidade para executar.

As decisões mais importantes raramente são confortáveis. Muitas vezes implicam custos para alguém, informação incompleta e interesses divergentes. É precisamente nesses momentos, quando não existe uma resposta automática, que a liderança se revela.

Também, por isso, devemos resistir à tentação da resposta fácil. Ferramentas de IA podem resumir, organizar e sugerir. São excelentes instrumentos, mas têm de continuar a ser isso mesmo: instrumentos. A responsabilidade pela decisão, pelas suas consequências e pela sua execução permanece humana.

Há ainda uma dimensão particularmente relevante: a autoridade. Durante muito tempo, parte da autoridade de um dirigente assentou na posse de informação. Essa vantagem está a desaparecer rapidamente. Hoje, a informação e a capacidade de análise estão ao alcance de quase todos. O que legitima então a liderança? Aquilo que sempre a deveria ter legitimado: a capacidade de servir.

Liderar não é servir-se da posição; é colocar a autoridade ao serviço do crescimento das pessoas, da sustentabilidade das organizações e do bem comum. Numa época em que tanto pode ser delegado numa máquina, a ética, a integridade, o sentido de responsabilidade e o respeito pela dignidade humana são indelegáveis.

O verdadeiro desafio não é tecnológico: é humano. A tecnologia deve servir a pessoa e não o contrário. Por isso, a IA não pode ser pensada isoladamente. Tem de ser articulada com a estratégia, o negócio, o comportamento humano e a ética.

A IA tornará as organizações mais rápidas e mais eficientes. Mas não tornará a liderança menos necessária. Pelo contrário: torná-la-á mais exigente, mais visível e mais decisiva.

As cartas serão distribuídas cada vez mais depressa. Jogá-las bem continua a depender de nós. Manter o primado do humano sobre a máquina é parte da nossa missão como líderes.