O Governo transformado numa direção-geral. Montenegro aceita?premium
O PS e o Chega decidiram assumir o poder executivo e aprovaram, numa coligação negativa, medidas que põe em causa a gestão executiva do Governo.
O Governo tem de decidir hoje se continua a governar ou se aceita ser uma direção-geral do Parlamento e se admite que as mais importantes decisões políticas, como as que de um Orçamento do Estado, passem a ser escritas pelos deputados da oposição. Esta madrugada, o PS e o Chega aprovaram juntos o IVA zero num cabaz alimentar no primeiro trimestre e, para o pagar, a revogação do benefício fiscal das rendas moderadas até 2.300 euros.
A troca diz muito sobre as prioridades de quem a fez, nomeadamente de um partido que se diz de Direita e ataca os senhorios. Para financiar três meses de imposto mais baixo…
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