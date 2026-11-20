O Governo tem de decidir hoje se continua a governar ou se aceita ser uma direção-geral do Parlamento e se admite que as mais importantes decisões políticas, como as que de um Orçamento do Estado, passem a ser escritas pelos deputados da oposição. Esta madrugada, o PS e o Chega aprovaram juntos o IVA zero num cabaz alimentar no primeiro trimestre e, para o pagar, a revogação do benefício fiscal das rendas moderadas até 2.300 euros.

A troca diz muito sobre as prioridades de quem a fez, nomeadamente de um partido que se diz de Direita e ataca os senhorios. Para financiar três meses de imposto mais baixo…