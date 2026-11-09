O grémio sobreviveu a Abril

Abril deu-nos a liberdade de votar. Falta a liberdade de concorrer. Enquanto o grémio mandar no mercado, o português continuará a ser o mais conformado dos europeus.

Há em Portugal uma instituição mais antiga do que esta nossa República: o medo da concorrência. O Estado Novo deu-lhe forma jurídica: os grémios, a Câmara Corporativa e o condicionamento industrial de 1931, que obrigava quem quisesse abrir uma fábrica a pedir licença ao Governo e, na prática, a bênção dos já instalados. Abril derrubou o regime numa madrugada. O espírito do grémio limitou-se a mudar de fato. Trocou o despacho pelo regulamento, a farda pela gravata, e continua a almoçar, como o Conselheiro Acácio, com toda a gente que importa.

Os números são duros. Segundo o Eurostat, o nível geral de preços em Portugal anda pelos 87% da média europeia. Somos um país barato, como convém a quem ganha abaixo da média. Há uma exceção curiosa: aquilo que não se pode deixar de comprar. Em 2025, a alimentação custava cá 102% da média da UE. É mais do que nos Países Baixos (99), onde o nível geral de preços é 116 e os salários são outra conversa. É mais do que em Espanha (95), aqui ao lado, com os mesmos tomates e o mesmo sol. Nas comunicações, o índice português é 110; o espanhol, 97. Paga-se como holandês o que se ganha como português.

Os economistas conhecem a doença há meio século. George Stigler (1971) explicou que a regulação é, regra geral, pedida pela indústria e desenhada em seu benefício. Mancur Olson (1982) mostrou como as “coligações distributivas” (corporações, ordens, cartéis) sedimentam nas democracias estáveis até lhes entupir as artérias. E Thomas Philippon (The Great Reversal, 2019) atribui a vantagem europeia sobre os EUA em matéria de concorrência a reguladores independentes, imunes ao lobby doméstico. Preços altos são também uma escolha institucional.

E que escolhas temos feito! Depois das buscas de 2017, a Autoridade da Concorrência sancionou seis cadeias de supermercados e nove fornecedores por esquemas de “hub-and-spoke”. O fornecedor fazia de carteiro entre retalhistas, e os preços de venda ao público alinhavam-se como soldados em parada. Num dos casos, a concertação durou de 2001 a 2016. Quinze anos de champô a preço combinado. Todos recorreram, todos se declararam ofendidos, como é de bom tom.

Na banca, o enredo é digno de Eça. Onze bancos trocaram informação sobre spreads e crédito entre 2002 e 2013. O Tribunal da Concorrência confirmou, em 2024, coimas de 225 milhões de euros; a Relação declarou tudo prescrito; o Constitucional fechou a porta. Só em 2026 o Parlamento se lembrou de travar as prescrições: roubada a casa, encomendou-se a fechadura. Nas profissões, temos 20 ordens a regular cerca de 430 mil pessoas. A OCDE e a AdC pediram, em 2018, menos barreiras à entrada. Quando a reforma chegou, empurrada pelo PRR, o Presidente da República enviou-a ao Tribunal Constitucional em defesa da autorregulação das ordens.

Não é impressão de colunista; é medição. O indicador de Regulação dos Mercados de Produto (PMR) da OCDE, que mede quanto a lei protege os instalados, deu a Portugal 1,57 pontos em 2023. É o 9.º pior registo entre os 38 países da organização e o 5.º pior da UE. Nas barreiras à entrada nos serviços, somos o 2.º pior. Melhorámos desde 2018 (1,72), mas exatamente tanto quanto a média da OCDE: corremos muito para ficar no mesmo sítio, como a Rainha Vermelha. A Dinamarca, essa, surge nas palavras da própria OCDE “entre os melhores”; a Espanha, melhor do que a média.

Há esperança, e veio de fora. Bastou um operador estrangeiro de tarifários agressivos nas telecomunicações para os preços cederem: em fevereiro de 2026 caíam 2,2% num ano, enquanto na UE subiam. Afinal, “o mercado português tem especificidades” era só um eufemismo para “o mercado português tem poucos jogadores”.

É aqui que os países que levam a concorrência a sério têm algo a ensinar à nossa direita de compadrio e à nossa esquerda de tabela de preços. Nos EUA, desde o Sherman Act de 1890, combinar preços dá prisão, não só coima. No Reino Unido, o regulador obrigou a BAA a vender Gatwick e Stansted sem infração nenhuma, só porque o mercado não funcionava; em 2023, a Alemanha deu o mesmo poder ao Bundeskartellamt. Na Austrália, o regulador passou um ano a dissecar o oligopólio Coles–Woolworths e saiu com 20 recomendações. São Estados fortes ao serviço de mercados abertos: generosos com quem entra, implacáveis com as rendas. Nós fazemos o inverso.

O programa cabe num guardanapo e começa por quem arbitra. Do Banco de Portugal à ASF, da CMVM à ERSE, da ANACOM à própria AdC, os reguladores deviam ser escolhidos por concurso público internacional, com júri independente e currículos à vista, e não por nomeação do Governo com uma audição parlamentar que não vincula ninguém. O Banco de Inglaterra pôs o lugar de governador a concurso e escolheu um canadiano. Por cá, o árbitro costuma sair do balneário de uma das equipas. Depois, uma AdC com meios e prazos que não premeiem quem recorre para ganhar tempo, profissões supervisionadas por entidade independente e uma regra de ouro: qualquer barreira à entrada tem de provar, com números, que protege o consumidor e não o instalado.

Abril deu-nos a liberdade de votar. Falta a liberdade de concorrer. Enquanto o grémio mandar no mercado, o português continuará a ser o mais conformado dos europeus: paga caro, encolhe os ombros e ainda agradece o atendimento.