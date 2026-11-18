O IPO do século XXI: A\premium
Cinco meses depois, a SpaceX está pouco acima do preço de IPO. Antes da estreia da Anthropic, convém lembrar que o salto inicial não é retorno: uma boa empresa só é bom investimento a um certo preço.
Jim Cramer, o apresentador do Mad Money, tem em Wall Street uma reputação invejável: a de ser o mais fiável sinal contrário do mercado americano. Há quem jure que basta fazer o oposto do que recomenda para enriquecer. Em junho, antecipou que a SpaceX podia duplicar logo na primeira transação, para 4 biliões de dólares, e aconselhou quem a visse cair a comprar mais. Agora garante que o crescimento das receitas da Anthropic justifica uma avaliação acima do bilião de dólares e que os “ursos” só querem descarrilar a operação. Escrevo, por isso, com algum desconforto: espero não estar a adotar a lógica de Jim Cramer, nem a dele, nem a do seu avesso. Até porque, em abono da verdade, o ETF lançado em 2023 para apostar contra as suas recomendações fechou ao fim de dez meses a perder 15%. Nem o sinal contrário é infalível.
Percebe-se o entusiasmo. A criadora do Claude lançou o roadshow a 10 de novembro com um intervalo de 70 a 78 dólares para 825 milhões de ações, ou seja, entre 1,26 e…
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