O lado invisível da revolução digital: menos empatia, menos pensamento crítico

A verdadeira ameaça da inteligência artificial no mercado de trabalho não é que ela aprenda demasiado rápido; É que nós, enquanto profissionais, nos habituemos a não aprender.

Vivemos o maior paradoxo do mercado de trabalho atual: na era da tecnologia e da inteligência artificial (IA) as competências humanas tornam-se cada vez mais fatores críticos de sucesso. No entanto, pela primeira vez na história, estamos a desaprendê-las.

A investigação é conclusiva. Um estudo da Universidade de Michigan analisou milhares de dados ao longo de três décadas e apurou que a empatia nos jovens adultos caiu 40%, com um declínio acentuado que coincidiu com o início da era digital. A OCDE, no relatório Future of Education and Skills 2030, identifica uma quebra semelhante no pensamento crítico. Ou seja, exatamente quando o mercado de trabalho mais precisa destas competências para complementar a tecnologia, elas estão em níveis historicamente baixos.

A explicação neurobiológica é simples: o nosso cérebro procura sempre poupar energia e aprende a delegar esforço sempre que pode. Num mundo de hiperestimulação e respostas automáticas, esse mecanismo natural está a ser explorado até ao limite. Quando as redes sociais e as interfaces de IA eliminam o esforço cognitivo, já não precisamos procurar informação, cruzá-la ou compará-la; a nossa retenção de memória diminui e a análise crítica profunda atrofia por falta de uso. A psicologia cognitiva chama a isto “descarga cognitiva”: confiamos excessivamente em algoritmos para processar informação, e por isso deixamos de o fazer.

Na prática, no dia a dia das organizações, isto traduz-se em lacunas profundas na autonomia, na liderança e na eficácia da comunicação interna. Como alerta a Society for Human Resource Management (SHRM) e confirmam os relatórios anuais “State of Workplace Empathy”, o hábito de delegar processos cognitivos na tecnologia resulta em profissionais com menor capacidade de resolução de problemas e em líderes hiperconectados que perdem a aptidão para reter talento através da leitura emocional. O resultado é a ilusão de produtividade pela quantidade de tarefas: equipas que trocam centenas de mensagens rápidas em plataformas digitais, mas que, devido ao enfraquecimento das redes neuronais ligadas à perceção social, escutam pouco e colaboram cada vez menos.

Não é por acaso que o World Economic Forum coloca o pensamento crítico e a empatia no topo das competências mais determinantes para o sucesso organizacional sustentável da próxima década.

As tarefas técnicas e repetitivas podem e devem ser automatizadas. Mas interpretar emoções e necessidades, questionar o status quo e compreender pessoas continua a ser profundamente humano. Não estamos apenas perante uma transformação tecnológica nas empresas, mas sim perante um desafio humano.

Num ambiente de trabalho real, colmatar esta falha significa criar espaços seguros de aprendizagem onde o erro é permitido. Obriga os líderes a fomentar e a praticar o debate, a escuta ativa e o tempo estruturado para reflexão, longe dos ecrãs.

Porque é nesse tempo intencional, na pausa, na dúvida partilhada e na emoção, que se constrói a inteligência que ainda falta às máquinas. Quanto mais delegamos na IA o ato de pensar e de executar, maior é a responsabilidade das empresas em humanizar o seu ambiente.

A verdadeira ameaça da inteligência artificial no mercado de trabalho não é que ela aprenda demasiado rápido; É que nós, enquanto profissionais, nos habituemos a não aprender.