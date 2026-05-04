O lugar da Inteligência Artificial no investimento

A Inteligência Artificial trouxe mais dados, mais velocidade e maior capacidade de análise. Porém, investir continua a ser um exercício onde a incerteza persiste e o discernimento humano é essencial.

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma promessa distante para se instalar no centro das decisões financeiras. Na gestão de ativos, essa mudança não representa apenas mais uma ferramenta, mas uma transformação que está a redesenhar processos, a desafiar modelos tradicionais e a questionar o lugar do gestor na cadeia de criação de valor.

Mais do que uma evolução tecnológica, trata-se de uma mudança de paradigma que obriga o setor a olhar para si próprio com algum grau de desconforto, mas também com curiosidade. A capacidade da IA para absorver, armazenar e processar de forma sistemática uma enorme quantidade de informação histórica é, em si mesma, impressionante. Onde antes existiam limites claros, hoje existe escala. Onde havia tempo, hoje há velocidade.

Esta tecnologia consegue integrar décadas de dados, cruzar variáveis e identificar padrões com uma consistência que o ser humano dificilmente consegue replicar. Nesse processo, ela oferece ao investidor uma base de análise mais sólida, mais disciplinada e menos sujeita a desvios emocionais.

Há a tentação de atribuir à IA um grau de clarividência que ela não tem. A expectativa de que consiga identificar, com segurança, o próximo grande caso de sucesso como a Amazon ou a Apple, continua a ser mais uma projeção do que uma realidade.

No entanto, esta vantagem implica também uma limitação fundamental. O passado nem sempre é um espelho fiável do futuro. Os mercados não são apenas uma série de dados organizados. Eles também são o reflexo de decisões humanas, de contextos inesperados, de momentos irrepetíveis e é nesse território que a previsibilidade se esbate.

Persiste, ainda assim, a tentação de atribuir à IA um grau de clarividência que ela não tem. A expectativa de que consiga identificar, com segurança, o próximo grande caso de sucesso como a Amazon ou a Apple, continua a ser mais uma projeção do que uma realidade.

A tecnologia pode detetar relações não lineares e padrões ocultos em bases de dados vastíssimas, mas ainda não consegue prever com precisão eventos disruptivos únicos nem a génese de negócios verdadeiramente inovadores. Isso, exige intuição, compreensão estratégica e experiência de mercado, atributos que nem mesmo os modelos mais avançados, conseguem replicar fielmente.

No entanto, convém não idealizar o lado humano como o contraponto perfeito. A história dos mercados mostra que também os investidores falham e falham com frequência. Muitas das suas decisões assentam em convicções difíceis de justificar sendo aqui que a IA encontra o seu espaço natural, não como substituto, mas como contrapeso, introduzindo disciplina onde existe intuição e consistência onde há variabilidade.

Não há rácio, algoritmo ou modelo que, por si só, elimine totalmente o risco ou assegure retornos superiores de uma forma consistente. Mesmo os sistemas mais sofisticados assentam em pressupostos que podem falhar.

A evolução recente da indústria oferece um paralelo muito interessante e que pode ser útil na análise deste fenómeno. Quando a gestão passiva ganhou protagonismo, impulsionada pelos ETF e fundos indexados, muitos anteciparam o declínio inevitável da gestão ativa. A realidade, no entanto, acabou por ser mais equilibrada.

A eficiência dos fundos indexados conquistou uma parte significativa do mercado, mas não eliminou a necessidade de quem sabe navegar em contextos mais exigentes. Pelo contrário, tornou essa competência ainda mais evidente. Com a IA, a história repete-se.

É provável que ela venha a superar o desempenho humano em múltiplas tarefas, sobretudo nas mais repetitivas e que requeiram uma análise aprofundada de dados. Porém, continua a ser difícil imaginar que a IA substitua, em definitivo, a capacidade do gestor para interpretar cenários complexos, tomar decisões em ambientes de incerteza ou antecipar riscos macroeconómicos emergentes.

Entretanto, os sinais concretos do seu impacto já são visíveis. Nas equipas de muitas casas de investimento há hoje mais tempo para pensar e consome-se menos tempo em tarefas operacionais. A análise de documentos tornou-se mais ágil, os processos ganharam eficiência e a monotorização dos mercados permite gerar alertas em tempo real e com maior precisão. Não se trata apenas de fazer mais depressa, mas sim libertar espaço para fazer melhor.

Estes ganhos de eficiência não são apenas teóricos. Eles são reconhecidos por gestores de topo e por grandes consultoras que estudam as tendências de adoção de IA no setor. Andrew Balls, CIO da Pimco, sublinha que a IA, por si só, não gera necessariamente melhor desempenho, mas pode tornar as equipas mais eficazes ao retirar peso onde este pouco acrescenta, permitindo um maior foco naquilo que realmente faz a diferença.

O que está em causa não é a substituição do gestor, mas a sua evolução. Investir continua a exigir contexto, experiência e a capacidade de decidir quando a informação é, por natureza, incompleta.

No entanto, e apesar de todos os benefícios, é crucial sublinhar que não existe um modelo infalível, nem uma fórmula mágica capaz de garantir o sucesso nos investimentos. Não há rácio, algoritmo ou modelo que, por si só, elimine totalmente o risco ou assegure retornos superiores de uma forma consistente. Mesmo os sistemas mais sofisticados assentam em pressupostos que podem falhar, sobretudo em períodos de rutura.

Há também desafios internos que não podem ser ignorados. A qualidade e integração dos dados, a escassez de talentos com competências simultaneamente em finanças e tecnologia e as exigências de transparência regulatória sobre decisões automatizadas, continuam a ser temas críticos que as organizações têm de dar o devido valor e analisar com rigor.

No fundo, o que está em causa não é a substituição do gestor, mas a sua evolução. A IA amplia capacidades, reforça processos e desafia hábitos, mas não elimina a necessidade de julgamento. Investir continua a exigir contexto, experiência e a capacidade de decidir quando a informação é, por natureza, incompleta.

A verdadeira vantagem competitiva estará do lado de quem souber equilibrar estas duas dimensões. Tirar partido da tecnologia sem abdicar do pensamento critico. Usar a escala e a velocidade para melhorar a tomada de decisão, mas sem perder de vista que, no fim, investir continua a ser um exercício profundamente humano.