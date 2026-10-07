O luxo imobiliário está a ficar discreto

Para alguns compradores, luxo é viver no centro de Lisboa, com restaurantes, comércio, cultura, escolas e serviços a poucos minutos de casa. Para outros, é precisamente o oposto.

Durante muito tempo, falar de luxo no imobiliário significava falar de dimensão, materiais nobres, localizações emblemáticas e elementos capazes de tornar uma propriedade imediatamente reconhecível como exclusiva. Muitos desses atributos continuam, naturalmente, a ser importantes. Mas há uma mudança interessante na forma como os compradores do segmento premium olham hoje para uma casa: o luxo já não precisa necessariamente de se mostrar.

Na relação que mantemos diariamente com clientes, percebemos uma valorização crescente de características menos ostensivas, mas com um impacto muito concreto na experiência de viver: privacidade, tranquilidade, segurança, espaço exterior, contacto com a natureza ou a possibilidade de fazer grande parte da vida quotidiana a pé. Estes critérios podem hoje pesar tanto quanto a área de uma propriedade ou a sofisticação dos seus acabamentos.

É neste contexto que o conceito de quiet luxury, já presente noutros setores, ganha também pertinência no imobiliário. Não significa abdicar da qualidade ou da exclusividade, pelo contrário. Significa procurá-las de forma mais discreta, pessoal e, sobretudo, mais ligada àquilo que uma casa proporciona a quem nela vive.

Essa procura não se traduz numa única tipologia de imóvel ou localização. Para alguns compradores, luxo é viver no centro de Lisboa, com restaurantes, comércio, cultura, escolas e serviços a poucos minutos de casa, reduzindo a dependência do automóvel. Para outros, é precisamente o oposto: afastar-se da intensidade da cidade, ter um jardim ou um terraço, mais privacidade e tranquilidade, sem perder uma ligação eficiente a Lisboa.

Oeiras e a Península de Setúbal ilustram bem estas duas faces da mesma procura. Em Oeiras, a proximidade à capital combina-se com o mar, espaços verdes, boas acessibilidades e uma vivência residencial mais tranquila. Já na Península de Setúbal é o espaço, a natureza e a proximidade ao mar e ao rio que definem uma relação diferente com o território. No mercado de Setúbal em particular, a Arrábida e o Sado acrescentam uma dimensão de bem-estar e autenticidade que tem vindo a ganhar relevância nas decisões imobiliárias.

Os números confirmam esta procura. Segundo o Market Report Portugal 2025-2026 da Engel & Völkers, Oeiras registou 2.833 transações residenciais em 2025, face a 2.363 no ano anterior, enquanto a Península de Setúbal somou 15.908 transações em 2025 mais 17,8% do que em 2024.

Estes números não medem, por si só, o quiet luxury, mas ajudam a perceber um mercado em que localização e preço já não contam toda a história, e onde existe uma atenção crescente à qualidade da experiência residencial e ao valor real que uma determinada localização ou propriedade consegue proporcionar.

Esta evolução coloca também novos desafios a quem avalia uma propriedade de luxo. Já não basta olhar para o que é imediatamente visível: importa perceber a qualidade da construção, a privacidade que oferece, a relação entre interior e exterior, a envolvente, os acessos, os serviços disponíveis e até a forma como permite gerir algo cada vez mais precioso: o tempo. O comprador premium continua a querer qualidade e exclusividade, mas está mais atento à forma como esses atributos se traduzem na sua vida quotidiana.

No final, o verdadeiro luxo pode ser ter mais espaço ou estar no centro de tudo. Pode ser acordar perto do mar, ter um jardim onde ninguém nos vê ou conseguir sair de casa e fazer a vida a pé. O que mudou é que a exclusividade já não se mede apenas pelo que uma propriedade mostra, mede-se, cada vez mais, pela qualidade de vida que permite viver.

Daniela Rebouta, Sales Director da Engel & Völkers Lisboa, Oeiras e Setúbal