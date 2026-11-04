O maior desafio da construção já não é apenas a falta de mão de obra

Nos próximos anos, o sucesso do setor não será determinado apenas pelo número de pessoas que conseguirmos atrair para a construção, mas sobretudo pela capacidade de as preparar para as exigências.

Geralmente, quando se fala dos desafios do setor da construção, a discussão tende a centrar-se na escassez de mão de obra, um problema real e que continuará a condicionar o crescimento do setor. No entanto, este está longe de ser o único desafio e dificilmente será o mais determinante nos próximos anos. A verdadeira questão passa por garantir que os profissionais possuem as competências necessárias para acompanhar um setor que evolui a um ritmo sem precedentes.

A descarbonização dos edifícios, a crescente exigência em matéria de eficiência energética, a digitalização dos processos construtivos, a industrialização da construção e uma regulamentação cada vez mais exigente estão a alterar profundamente a forma como se projetam, especificam e executam as obras. Esta transformação implica uma atualização permanente de conhecimentos e competências por parte de todos os intervenientes da cadeia de valor.

É comum dizer-se (e concordo!) que a inovação é o motor da transformação do setor, mas acrescentaria um ponto essencial: a inovação só gera impacto quando é corretamente compreendida e aplicada. Isto é, podemos desenvolver materiais mais sustentáveis, sistemas mais eficientes ou ferramentas digitais mais avançadas, mas o seu potencial será sempre limitado se os profissionais não dispuserem da formação necessária para os utilizar de forma adequada. É precisamente aqui que a formação assume um papel estratégico, representando hoje um fator de competitividade para as empresas e um elemento diferenciador para os profissionais.

Esta realidade é também refletida na atividade da Academia Saint-Gobain Portugal, que em 2025 registou 1.153 participações nas suas diferentes modalidades de formação. Destas, 750 corresponderam a ações presenciais, envolvendo 170 empresas e um total de 370 horas de formação, enquanto a Academia Digital contabilizou 403 novos registos nos seis cursos disponibilizados. Estes números evidenciam uma procura crescente por soluções de aprendizagem contínua, capazes de responder às novas exigências técnicas e regulamentares do setor.

Ao mesmo tempo, a própria forma de aprender está a mudar: os modelos tradicionais continuam a ser indispensáveis para desenvolver competências práticas e aprofundar conhecimentos técnicos, mas observa-se uma procura crescente por formatos mais flexíveis, capazes de conciliar a aprendizagem com a atividade profissional. A coexistência entre formação certificada e formação personalizada é um bom exemplo desta evolução. Se, por um lado, continua a ser importante validar formalmente competências, por outro, cresce a necessidade de responder a desafios concretos encontrados em obra, em projeto ou na atividade diária das empresas. Também a expansão da formação digital veio responder a uma nova realidade, através de cursos de curta duração, direcionados para temas específicos e acessíveis em qualquer momento, permitindo uma atualização contínua do conhecimento sem interromper a atividade profissional.

Em Portugal, esta mudança é cada vez mais evidente, refletindo-se numa consciência crescente de que a qualificação contínua constitui hoje uma necessidade estratégica para a competitividade do setor. Trata-se de uma realidade igualmente reconhecida pelo Grupo Saint-Gobain a nível internacional, que identifica a aprendizagem contínua como um dos pilares para acelerar a construção sustentável e apoiar a transformação do setor, promovendo a partilha de conhecimento entre empresas, profissionais e parceiros.

No entanto, nenhuma organização conseguirá responder sozinha a este desafio, pelo que a qualificação dos profissionais exige uma articulação efetiva entre indústria, entidades certificadoras, centros tecnológicos, associações setoriais e instituições de ensino. Quanto maior for esta cooperação, maior será a capacidade de aproximar a formação das necessidades reais do mercado, reduzir assimetrias de competências e acelerar a adoção de boas práticas em toda a cadeia de valor.

Com tudo isto, considero que a atração e retenção de talento vai depender, cada vez mais, da capacidade de as organizações criarem ambientes de aprendizagem contínua, onde os profissionais possam desenvolver novas competências ao longo de toda a carreira. Nos próximos anos, o sucesso do setor não será determinado apenas pelo número de pessoas que conseguirmos atrair para a construção, mas sobretudo pela capacidade de preparar esses profissionais para responder às novas exigências técnicas, ambientais e económicas. Por isso, o futuro da construção dependerá menos da falta de mão de obra e mais da qualificação dos profissionais.