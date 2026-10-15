O Marketing Nascente nos Seguros

Vitor Alegria, presidente do Clube Chapas, analisa os argumentos de promoção do seguro de vida em 1929. A razão começava a ganhar vantagem sobre a emoção.

Nas primeiras décadas do século XX, o mundo ocidental assistia a uma transformação profunda nas suas estruturas económicas e sociais. A industrialização, a urbanização e a consolidação da mentalidade burguesa trouxeram novos riscos, mas também novas formas de os mitigar. É precisamente neste cenário de transição que os folhetos publicitários de seguros de vida se revelam verdadeiras cápsulas do tempo. Longe de serem meros panfletos comerciais, estes documentos condensavam debates fundamentais da época: a demografia, a fiscalidade, o direito de família e a própria filosofia humana perante a finitude.

Analisar um folheto desta época é compreender como o que hoje chamamos marketing soube transformar a maior angústia da humanidade na mais racional das ferramentas financeiras.

A Estatística como Argumento de Razão

O anverso do folheto inicia-se com um choque de realidade matemática: “Diz a estatística que 100 homens sadios que hoje têm 26 anos…” Segue-se uma radiografia impiedosa do destino humano aos 65 anos, onde apenas 4% atingirão a prosperidade ou a riqueza, 6% autossuficiência e a esmagadora maioria (90%) estará morta ou dependente da caridade.

Numa época em que a esperança média de vida era consideravelmente inferior à atual e os sistemas de previdência pública e reforma eram embrionários ou inexistentes, a velhice era sinónimo de vulnerabilidade. O marketing, posterior a outubro de 1929, compreendeu que a emoção convence, mas a estatística legitima. Ao segmentar o destino de jovens de 26 anos, o folheto retira o debate do campo da superstição e coloca-o no campo da probabilidade científica. O seguro deixa de ser uma aposta e passa a ser uma necessidade matemática.

A Proteção do Património Familiar

Se o folheto apela à razão demográfica, o verso é uma obra-prima de argumentação jurídica e fiscal, tocando nos pontos mais sensíveis do Direito de Família e Sucessório da época. A publicidade destaca isenções cruciais que transformavam a apólice num título financeiro imbatível:

Liquidez Imediata: Ao não entrar em inventário judicial, o seguro garantia dinheiro vivo numa altura em que os processos de partilhas podiam congelar heranças durante anos;

Ao não entrar em inventário judicial, o seguro garantia dinheiro vivo numa altura em que os processos de partilhas podiam congelar heranças durante anos; Inviolabilidade perante Credores: A garantia de que o capital “não responde, em caso algum, pelas dívidas ou obrigações deixadas pelo segurado” erguia uma barreira intransponível entre os erros comerciais do falecido e o sustento da sua viúva e órfãos;

A garantia de que o capital “não responde, em caso algum, pelas dívidas ou obrigações deixadas pelo segurado” erguia uma barreira intransponível entre os erros comerciais do falecido e o sustento da sua viúva e órfãos; Eficiência Fiscal: A isenção do imposto de transmissão de bens era o argumento decisivo para as classes proprietárias. O folheto chega a prever o drama social da perda de estatuto: evitar que a família tenha de “vender ou empenhar propriedades ou papéis de crédito” para pagar ao Estado os direitos de sucessão.

O veredicto do folheto é audaz para o seu tempo: “Legar por meio do seguro de vida é muito mais vantajoso (…) do que legar por meio de testamento.” Confronta-se aqui o velho direito tradicional com a modernidade dos instrumentos financeiros.

A Certeza da Morte e a Incerteza do Dia

O fulcro existencial do texto reside na frase: “A certeza da morte e a incerteza do dia em que virá impõem a necessidade do Seguro de Vida.”

O(s) criativo(s) deste folheto dominaram o paradoxo da condição humana. A morte é inevitável (a certeza), mas o calendário é desconhecido (a incerteza). Em vez de fugir do tabu da morte, a publicidade abraça-o. O seguro de vida é apresentado como a única resposta racional a este capricho da natureza. Permite ao homem planear o imprevisível e exercer o controlo para além do túmulo.

O Triunfo do Homem Moderno: A Previdência como Sinal de Civilização

O fecho do folheto é de uma ambição filosófica extraordinária: “O seguro de vida representa a supremacia da civilização moderna sobre a natureza.”

Esta afirmação reflete o espírito do início do século XX: a crença inabalável no progresso, na ciência e na capacidade humana de domar as forças caóticas da natureza. A morte e a pobreza na velhice são fenómenos naturais; o seguro de vida é uma construção civilizacional. Ser previdente, segurar a vida, não era apenas um ato de amor familiar ou de esperteza fiscal — era um atestado de civismo, modernidade e sofisticação intelectual.

Última reflexão

Qualquer profissional de marketing contemporâneo olharia para este folheto com profunda admiração. Numa folha de papel com duas faces, o redator conseguiu cruzar dados demográficos, dores profundas do quotidiano, soluções fiscais avançadas e um apelo emocional arrebatador. Mais do que vender um produto financeiro, este folheto vendeu uma nova forma de viver em sociedade: aquela onde o homem, munido da razão e da previdência, consegue finalmente vencer a incerteza do amanhã.